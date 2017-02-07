«Главный вопрос»: Эксперты «Сахамедиа» обсудили темы для разговора с Егором Борисовым

Экспертная группа, состоящая из сотрудников «Сахамедиа», выбрала наиболее актуальные вопросы, каждый из которых может стать темой февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос» с Ил Дарханом Егором Борисовым.

В понедельник, 6 февраля, завершился прием обращений к Егору Борисову.

В редакцию поступило более 70 вопросов. Якутян волнуют темы, касающиеся социальной поддержки малоимущих и многодетных семей, повышения цен на бензин, благоустройства жилья в сельской местности, трудоустройства молодых специалистов, банковского обслуживания в районах республики.

«Я выбрал вопрос, связанный с тем, что районные администрации обяжут оказывать адресную помощь малоимущим гражданам», — отметил заместитель генерального директора «Сахамедиа» Петр Васильев.

«Было бы хорошо, если благоустройство жилья в сельской местности шло более интенсивно. При этом по приемлемым для селян ценами. Мы тоже хотим жить в условиях, которые есть у горожан», — сделал свой выбор главный редактор газеты «Саха Сирэ» Чокуур Гаврильев.

Руководитель медиа-центра «Сахамедиа» Алена Сергеева считает актуальной проблему с банкоматами в районах: «Невозможно снять деньги с карты, купить продукты и т.д».

Главный редактор ЯСИА Вячеслав Стручков выбрал вопрос, касающийся повышения цен на бензин, главред «Якутии» Виталий Андрианов — строительства техникумов в сельской сестности.

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