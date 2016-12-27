«Главный вопрос»: Егор Борисов рассказал о продвижении бренда «Сделано в Якутии»

В ходе декабрьского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос» Ил Дархан Егор Борисов рассказал о поддержке местного производства и продвижении бренда «Сделано в Якутии».
Полную версию передачи смотрите 29 декабря на портале ЯСИА.
А пока мы знакомим читателей с основными тезисами выступления Егора Борисова:
«Сегодня местные товаропроизводители выдают, к сожалению, только 3,5% от потребляемого общего объема товаров. С другой стороны, в сельской местности есть безработица. Если ты с утра проснулся, то должен знать, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь. Это условие мы должны создать. Поэтому, когда Cтратегию разрабатывали, в приоритете был человек – якутянин, живущий в 21 веке. Какой продукт он будет производить, какие доходы должен получать, все это учитывалось».
Высокая себестоимость продукции – проблема, которая мешает местным производителям конкурировать. Недавно концерн «Сахабулт» с помощью ученых разработал собственную технологию производства водостойкой замши из оленьей кожи. Однако себестоимость изделий высока — мужскую парку со съемным меховым жилетом и капюшоном, отороченным мехом волка, производитель оценивает в 70 тысяч рублей.
«Сахабулт» в течение многих лет производит продукцию. К сожалению, итальянское оборудование было завезено еще 24 года назад. Устаревшая техника – это дополнительные затраты. Кроме того, на цену влияет дорогая электроэнергия. Недешево обходится сырье, потому что, например, когда сдают шкуру волка, она испорчена, так как стреляли из ружья. В результате из очень большого количества сырья берется только малая часть. Объем выпускаемой продукции у «Сахабулта» небольшой, предприятие выбрало верный курс и производит эксклюзивный товар. Будем их поддерживать».
«Надо отдать должное предпринимателям, они научились ставить вопросы и отстаивать интересы. Если раньше это были просто заявления, то сейчас разговор идет предметный.
Я дал поручение правительству о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства с 6 до 3%. При этом выпадающие доходы муниципалитетов будут возмещаться из республиканского бюджета.
Законопроект разрабатывается. Думаю, в начале 2017 года мы его примем».
«Ювелирные товары – это предметы роскоши. Они находят рынок, когда доходы у людей повышаются. Когда доходы падают, спрос на украшения уменьшается.
В этом году предприятия заработали около 1,2 миллиарда рублей, это очень мало. Будем искать пути развития ювелирной промышленности.
Мы пока не научились реализовывать свою продукцию. Нужно консолидироваться и создавать единую систему сбыта ювелирных изделий. Здесь как раз должен сыграть бренд «Сделано в Якутии».
«Наши люди научились делать любую продукцию, причем хорошего качества и на мировом уровне. Это доказывают победы на российских и международных ярмарках. На ВДНХ якутские товары – самые желанные. Они котируются как среди простых людей, так и руководителей.
Сейчас необходимо поддержать наших товаропроизводителей, создавать перерабатывающие предприятия, помогать крупным частным компаниям, которые уже нашли свою нишу.
Продукцию надо сбывать не только в республике, но и за ее пределами. Даже в тех регионах, где развито свое производство, она пользовалась бы спросом, потому что считается экологически чистой».
«Туризм – это очень перспективное направление. Якутия — неизученный край, абсолютно привлекательный с точки зрения природных ресурсов. Это регион, где сконцентрированы все явления, здесь и горы, и великие реки, и песчаные барханы. Даже субтропики есть — если летом окажетесь на Олекме или в Ленске, то увидите. Люди же ездят по всему миру, чтобы на это посмотреть.
Въездной туризм за год вырос на 30%. Это очень большой рост, 200 тысяч человек посетило Якутию, были даже путешественники из Новой Зеландии.
Но есть и ограничивающие факторы — слабо развита инфраструктура, простых гостиниц нет, чтобы иностранцев хорошо принимать и зарабатывать. Это касается как самого Якутска, так и районов».