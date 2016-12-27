«Главный вопрос»: Егор Борисов рассказал о продвижении бренда «Сделано в Якутии»

Высокая себестоимость продукции – проблема, которая мешает местным производителям конкурировать. Недавно концерн «Сахабулт» с помощью ученых разработал собственную технологию производства водостойкой замши из оленьей кожи. Однако себестоимость изделий высока — мужскую парку со съемным меховым жилетом и капюшоном, отороченным мехом волка, производитель оценивает в 70 тысяч рублей.

«Сахабулт» в течение многих лет производит продукцию. К сожалению, итальянское оборудование было завезено еще 24 года назад. Устаревшая техника – это дополнительные затраты. Кроме того, на цену влияет дорогая электроэнергия. Недешево обходится сырье, потому что, например, когда сдают шкуру волка, она испорчена, так как стреляли из ружья. В результате из очень большого количества сырья берется только малая часть. Объем выпускаемой продукции у «Сахабулта» небольшой, предприятие выбрало верный курс и производит эксклюзивный товар. Будем их поддерживать».