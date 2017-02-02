Главные события января: Назначения в правительстве, запуск бесплатных газет и пожар на рыбзаводе

ЯСИА представляет читателям подборку новостей за уходящий месяц. Кто возглавил новое министерство инвестиционного развития Якутии, почему кинотеатр «Лена» лишили четырех фильмов и зачем в республике был создан департамент по информационной политике — об этом и многом другом читайте в «Топ-10 новостей».

Кинотеатр «Лена» лишили четырех фильмов за отказ показывать «Викинг»

Якутских киноманов лишили нескольких премьер. По словам директора кинотеатра «Лена» Георгия Николаева, компания «Централ Партнершип» не предоставила пакет картин Paramount Pictures из-за отказа показывать российский фильм «Викинг». Кинотеатр не получил разрешение на показы фильмов: «Ла Ла Лэнд», «Молчание», «Три Икса: Мировое господство» и «Звонки».

В свою очередь, по мнению кинокомпании, Николаев сам отказался от этих картин. Позже Георгий дал ЯСИА развернутое интервью, в котором опроверг эту информацию, и заявил, что «Централ Партнершип» изначально «пошел на принцип» и «занял странную позицию, не настроенную на диалог».

Антон Сафронов возглавил министерство инвестиционного развития и предпринимательства Якутии

Егор Борисов на расширенном планерном совещании с участием членов кабмина и руководства администрации главы и правительства республики 9 января объявил о назначении Антона Сафронова министром инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. Ранее он работал начальником службы эксплуатации нового филиала компании TOTAL в Папуа-Новой Гвинее.

Кстати, здесь можно посмотреть интервью Сафронова, где он на беглом английском делится своими впечатлениями от студенческой программы Gastech Student Programme.

Республиканские газеты «Якутия» и «Саха сирэ» стали бесплатными



В январе вышли свет первые бесплатные номера газеты «Саха сирэ» и «Якутия» после смены редакционной модели и дизайна. Тираж русскоязычного издания составил 45 тысяч экземпляров, сахаязычного — 37 тысяч.

Напомним, одним из самых «громких» шагов в рамках второго этапа реформирования «Сахамедиа» оказался переход государственных газет «Якутия» и «Саха Сирэ» на большие тиражи и бесплатное распространение. После этого поступило несколько тысяч звонков с просьбой оформить бесплатную подписку на издания.

О том, с чего началась нашумевшая реформа и насколько длительным был этот процесс, можно узнать из нашего материала. Кстати, еще мы вели онлайн-трансляцию, посвященную доставке бесплатных газет.

В Чокурдахе сгорел рыбный завод

Недействующее здание рыбного завода сгорело в поселке Чокурдах Аллаиховского района Якутии 21 января. Закрытый объект не был оснащен пожарной сигнализацией и не охранялся даже сторожем, несмотря на наличие дорогостоящего оборудования.

Завод с производственной мощностью 15 тонн рыбы в сутки открыт в августе 2011 года. Для него было завезено и установлено 600 тонн оборудования. Спустя два года предприятие, накопив долг перед инвесторами, оказалось на грани банкротства. Вторую жизнь заводу дали в 2014 году. Буквально через год ЧЗР вновь перестал функционировать. Чистый убыток за 2015 год составил 29,9 млн рублей. В 2016 году завод встал окончательно.

В администрации главы и правительства Якутии появился департамент по информационной политике

Указом Егора Борисова от 16 января в администрации главы и правительства республики создан департамент по информационной политике. Ранее о намерении создать новое подразделение Егор Борисов заявил на встрече с главными редакторами ведущих СМИ региона. По его словам, данное решение принято, исходя из необходимости оптимизации структуры органов госвласти Якутии.

19 января подписан указ о назначении Романа Мандзяка руководителем департамента по информационной политике.

Дело о ДТП с участием Евгения Грибчатова: В суде вскрылись процессуальные нарушения следствия

В Якутском городском суде 24 января состоялось очередное заседание по делу экс-главного редактора газеты «Якутия» Евгения Грибчатова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. В процессе допроса свидетель обвинения Игорь Кириченко, охранник ЧОПа «Щит и меч», заявил, что ДТП произошло из-за автобуса, который перекрыл дорогу.

Три якутских фильма представят на Берлинском кинофестивале

В программе «NATIVe» международного фестиваля «Берлинале» участвуют три якутские картины – «24 снега», «Джесегей Айыы» и «О5о куйуурдуу турара» («Мальчик и озеро»). Продюсер Сардана Саввина рассказала ЯСИА, как она стала консультантом этого направления и как проходил отбор.

Список фильмов объявили еще до Нового года. После этого Саввина начала техническую подготовку фильмов, оцифровку, подборку фотографий и информации по каждому из них на английском языке. Продюсер является консультантом программы «NATIVe» фестиваля «Берлинале», ей предложили занять эту должность в сентябре прошлого года.

Повышение уровня жизни и развитие производства: Егор Борисов обозначил задачи на 2017 год

Егор Борисов 10-11 января провел встречи с руководством, а также начальниками департаментов, управлений и отделов производственных и инфраструктурных министерств, в ходе которых обозначил основные задачи на 2017 год.

Он отметил, что особое внимание необходимо уделить повышению уровня жизни якутян, развитию местного производства и услуг, ликвидации безработицы, поддержке малоимущих слоев населения, своевременной выплате заработной платы на подведомственных предприятиях. Ил Дархан призвал коллег к повышению ответственности и активному взаимодействию в рамках внедрения проектного управления.

Оперная певица стала заместителем министра культуры Якутии

19 января стало известно, что заместителем министра культуры и духовного развития Якутии назначена заслуженная артистка России и республики, солистка Государственного театра оперы и балета Якутии Марина Силина. В интервью ЯСИА она рассказала о том, как отреагировала на это назначение, чем ей запомнились первые дни работы в ведомстве и как планирует совмещать государственную должность с оперной деятельностью. Силина отметила, что глава республики попросил ее не бросать творчество.

На кабриолете в -42: Об экстремальных развлечениях якутян рассказали на телеканале «Россия 1»

В программе «Вести» вышел сюжет «Замороженная Россия: людей призывают не гулять без надобности», где рассказывалось об аномально низких температурах, установившихся в регионах страны. Его создатели не смогли обойти вниманием и республику.

«В минус 42 на машине с открытым верхом — это только в Якутске возможно: компания молодых людей в костюмах Дедов Морозов поздравляет всех с прошедшими праздниками, а потом танцует на центральной городской площади», — отмечалось в сюжете.

В интервью ЯСИА один из создателей новогоднего клипа, известный якутский певец Руслан Очиров отметил, что съемку делали для себя, но потом решили отправить ролик в рубрику «Мобильный репортер» на телеканале «Россия 1».