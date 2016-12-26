Глава Якутии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем

Глава Якутии Егор Борисов выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибших в результате крушения самолета ТУ-154 Министерства обороны России над Черным морем.

«От имени многонационального народа Республики Саха (Якутия) выражаю глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта страшная трагедия. Трудно поверить в произошедшее – погибли талантливые, полные жизни молодые люди, военные, деятели культуры, государственные служащие и журналисты, которые должны были выполнить гуманитарную и миротворческую миссию в Сирии. Якутяне потрясены и скорбят вместе со всей страной», — отметил Егор Борисов, подчеркнув большую роль сплоченности российского народа в столь тяжелые часы.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря около 5.40 по московскому времени. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа – военнослужащие, музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала «Звезда» и трое сотрудников НТВ). В списке находившихся на борту значится и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.