Глава Якутии сохраняет высокие позиции в рейтинге влияния руководителей субъектов России

Глава Якутии Егор Борисов сохранил высокие позиции в рейтинге руководителей субъектов РФ в декабре — занял 16 место в группе «Очень сильное влияние». Такие данные обнародовало Агентство политических и экономических коммуникаций.
По информации экспертов, средний балл Ил Дархана составляет 5,71. Кроме Егора Борисова в группу вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и другие.
Самыми невлиятельными в России стали глава Калмыкии Алексей Орлов, председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
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