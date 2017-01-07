Глава Якутии сохраняет высокие позиции в рейтинге влияния руководителей субъектов России

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Глава Якутии Егор Борисов сохранил высокие позиции в рейтинге руководителей субъектов РФ в декабре — занял 16 место в группе «Очень сильное влияние». Такие данные обнародовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

По информации экспертов, средний балл Ил Дархана составляет 5,71. Кроме Егора Борисова в группу вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и другие.

Самыми невлиятельными в России стали глава Калмыкии Алексей Орлов, председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, медиаэксперты, журналисты.

Сначала каждый из них оценивает влияние кандидатов на федеральном уровне, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок.

Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).

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