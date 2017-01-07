Глава Якутии сохраняет высокие позиции в рейтинге влияния руководителей субъектов России

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, медиаэксперты, журналисты.

Сначала каждый из них оценивает влияние кандидатов на федеральном уровне, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок.

Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–83).