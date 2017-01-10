Глава Якутии поручил властям уделить особое внимание борьбе с бедностью

В России минимальный размер оплаты труда за пять лет был увеличен в 1,6 раза. В Якутии дела обстоят лучше — за аналогичный период региональный МРОТ вырос в 2,5 раза. По словам министра экономического развития страны Максима Орешкина, в настоящее время бедность является одним из основных факторов, замедляющих рост экономики.

В своем первом публичном интервью «Коммерсанту» на посту главы ведомства глава Минфина выделил количественные и качественные ограничения в сфере человеческого капитала, которые создают проблему бедности.

«Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас — это семьи с детьми», — сказал Орешкин.

По его мнению, в настоящее время борьба с бедностью для российской экономики гораздо важнее решения проблемы неравенства, «которая довлеет над экономическим ростом развитых стран».

В ноябре, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян сократились в годовом исчислении на 5,6%. В последний раз этот показатель был в росте в октябре 2014 года.

Напомним, глава Якутии Егор Борисов в своем ежегодном послании Госсобранию и общественности также обозначил тему борьбы с бедностью. «В ряду болевых точек, которые показывают наибольшее усиление тревог, переживаний якутян, по сравнению с прошлым годом, наравне с безработицей стоит материальное положение населения», — сказал он.

В частности, за пять лет реализации Концепции повышения заработной платы региональная минимальная зарплата увеличена в 2,5 раза, тогда как по России в целом за аналогичный период МРОТ вырос в 1,6 раза.

Егор Борисов подчеркнул, что власти республики в рамках реализации Стратегии-2030 будут двигаться к снижению доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

«Но задачи сегодняшнего дня – это, во-первых, продолжение реализации Концепции в соответствии с «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы. Кроме того, должны быть приняты меры по повышению зарплаты категорий работников, не вошедших в перечень целевых, но также требующих особого регулирования», — отметил Ил Дархан.

Правительству республики поручено обеспечить дальнейший постоянный мониторинг условий жизни семей с детьми и предлагать адекватные решения по поддержанию семей с низкими доходами.

9 января Егор Борисов провел планерное совещание с руководителями подразделений администрации главы и правительства РС(Я), советниками и помощниками, на котором обозначил наиболее важные задачи на 2017 год. Главными приоритетами были названы борьба с бедностью и развитие местного производства.