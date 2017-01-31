Глава Якутии поручил провести проверку по факту командировки госслужащих в Красноярск

Вопрос о целесообразности недавней командировки депутатов Ил Тумэна и руководителей некоторых исполнительных органов власти Якутии в Красноярск поставил глава региона Егор Борисов на планерном совещании 30 января.

«Непонятно, так ли нужна была эта командировка, цели неясные, делегация многочисленная, расходуются бюджетные средства. Если это частная поездка, например, поболеть на соревнованиях, то ее нужно оплачивать за свой счет!» — подчеркнул Егор Борисов.

Ил Дархан поручил премьер-министру Евгению Чекину и руководителю администрации главы и правительства республики Федору Борисову провести тщательную проверку по данному факту и усилить контроль за эффективностью командировок государственных служащих.

Напомним, в дни пребывания делегации из Якутии в Красноярске 27-29 января состоялся традиционный международный турнир серии Гран-при памяти Ивана Ярыгина, в котором принял участие 21 якутский вольник.