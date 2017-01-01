Глава Якутии подвел итоги года с членами кабинета министров

Глава Якутии провел традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства республики по итогам уходящего года.

Обращаясь к кабинету министров, Ил Дархан отметил влияние событий на международной арене на ситуацию в республике. Несмотря на определенные трудности в стране, органы государственной власти Якутии смогли обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед населением, наращивание объемов инвестиций в экономику, сохранение положительных показателей валового регионального продукта.

«Во многом благодаря вашему профессионализму удалось принять уверенный бюджет на 2017 год», — подчеркнул глава, добавив, что в целом работу правительства оценивает на «хорошо».

Отношения с крупными хозяйствующими субъектами оцениваются положительно, достигнуты договоренности об увеличении налоговых поступлений и участии предприятий в социально-экономическом развитии территорий.

Также Борисов выделил качественную работу органов государственной власти региона с федеральными ведомствами. Глава привел положительные отзывы от ряда министерств Российской Федерации. Кроме того, в качестве приоритетного направления было обозначено создание условий для обеспечения «встречного движения» со стороны населения.

Глава Якутии вручил знаки правительства РС(Я) новым членам кабинета министров – министру спорта Георгию Балакшину и председателю госкомитета РС(Я) по занятости населения Степану Москвитину.

Кроме того, руководители ряда министерств и ведомств удостоились грантов главы республики за достижение наилучших показателей эффективности и результативности деятельности в уходящем году.