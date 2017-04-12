Глава Якутии: Назначение Сергея Иванова президентом АЛРОСА никак не связано с деятельностью его отца

Назначение Сергея Иванова главой компании «АЛРОСА» никак не связано с деятельностью его отца — бывшего руководителя администрации президента России Сергея Иванова-старшего. Об этом Егор Борисов заявил 12 апреля на встрече с руководителями и главными редакторами ведущих республиканских СМИ.

Напомним, экс-президент АЛРОСА Андрей Жарков написал заявление об уходе 21 января. СМИ сообщили, что глава алмазной монополии разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. 13 марта решением Наблюдательного совета компании президентом был избран Сергей Иванов.

«Вопрос о назначении нового президента АЛРОСА обсуждался с осени. Был представлен ряд фамилий, наши предложения тоже звучали. В узком кругу предлагал дать возможность Андрею Жаркову доработать до конца контракта. Моя позиция такова — необходимо сохранить стабильную ситуацию на предприятии. Считаю кандидатуру Сергея Иванова достойной, и связывать его с деятельностью отца — неправильно. Персона Иванова-старшего тут совершенно ни при чем», — подчеркнул глава Якутии.