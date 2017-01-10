Глава Якутии напомнит федеральным органам власти о ликвидации перекрестного субсидирования

Егор Борисов провел расширенное планерное совещание с членами правительства и руководителями структурных подразделений АГиП РС(Я). Ил Дархан представил коллегам Леонида Ковалева и Екатерину Кормилицыну в новом качестве – теперь они являются советниками главы Якутии. Кроме того, было названо имя нового министра инвестиционного развития и предпринимательства, которым по итогам конкурса назначен Антон Сафронов.

По поручению Егора Борисова премьер-министр Евгений Чекин поставит задачи перед командой руководителей нового министерства.

«Нам предстоит проанализировать ситуацию по всем направлениям деятельности», — сказал руководитель региона. Переходя к основной повестке, глава отметил, что его первые рабочие дни будут посвящены встречам с активами всех министерств и ведомств республики.

По прозвучавшей информации, в наступившем году прогнозируется замедление темпов развития ведущих экономик мира. Однако это не должно коснуться алмазного рынка, что позволит Якутии придерживаться оптимистичного сценария.

Говоря о макроэкономических показателях в масштабах страны, глава остановился на отдельных диссонансах в контексте их влияния на социально-экономическое развитие республики. В частности, если в целом по стране в прошлом году наметился спад в строительном секторе, то Якутия достигла рекордных объемов по вводу жилья. С другой стороны, во всех регионах Дальнего Востока наблюдается уменьшение поголовья крупного рогатого скота на фоне роста общефедеральных показателей по сельскому хозяйству. При этом наш федеральный округ опережает все остальные по большинству параметров экономического развития.

Согласно поручению Борисова правительство обратит особое внимание на решение вопросов занятости и поддержки незащищенных слоев населения. Здесь органы государственной власти будут применять дифференцированный подход к категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и так называемым асоциальным элементам.

«Привлечение инвестиций в республике выглядит хорошо, но пока это не имеет отношения к местному производству», — констатировал Егор Борисов. Исходя из этого, члены правительства должны проработать механизмы поддержки конкретных отраслей. Параллельно будут приниматься меры по повышению эффективности расходования государственных средств.

В рамках совещания Борисов призвал отдельных руководителей поменять прежний стиль своей работы в сторону обеспечения большей открытости для населения.

Далее речь пошла об оперативной обстановке в республике, доставке продуктов питания и дизельного топлива в отдаленные и арктические населенные пункты. Отдельно члены правительства затронули тему ликвидации перекрестного субсидирования.

«Изменения в закон об энергетике приняты Госдумой и должны были вступить в силу с 1 января 2017 года. Но руководители энергетических предприятий на сегодняшний день не имеют представления о вступлении нового тарифного порядка», — заявил Егор Борисов. По его поручению правительственная группа Якутии на этой неделе вылетает в Москву для проработки данного вопроса.

Сам глава планирует провести ряд встреч с руководителями федеральных органов власти в последней декаде января.