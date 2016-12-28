Глава Якутии: Мы примем меры по отношению к виновникам расправы над медведем

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что власти региона разберутся и примут меры в связи вопиющей жестокостью по отношению к медведю. Напомним, вчера в интернете было опубликовано видео, на котором неустановленные лица на двух автомашинах УРАЛ задавили животное. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей.

«Мы обязательно разберемся, обязательно примем меры. Такие вещи у нас не приняты», — сказал Егор Борисов журналистам.

Якутская полиция выяснила, что на видео запечатлены местные жители. МВД республики сейчас устанавливает виновных, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также проводят региональное управление Следственного комитета и министерство охраны природы РС(Я).

Глава Минприроды России Сергей Донской назвал убийц медведя негодяями и пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы они получили реальные сроки.