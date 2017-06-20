Субсидии, гранты и льготы: Егор Борисов пообещал и дальше оказывать всестороннюю помощь НКО

Финансовая и экономическая помощь, налоговые льготы – об этих и других мерах поддержки некоммерческих организаций подробно рассказал глава Якутии Егор Борисов сегодня на открытии гражданского форума «От диалога к сотрудничеству».

«На форуме мы обсуждаем актуальные проблемы развития НКО в республике, без которых невозможно ускоренное развитие региона. Итогом этой встречи должны стать конкретные решения, и уже сейчас с учетом накопленного опыта я готов предложить ряд работающих механизмов для поддержки некоммерческих организаций», — сказал Егор Борисов.

По словам Ил Дархана, в первую очередь необходимо оказать общественникам финансовую поддержку в виде грантов и субсидий: «За 6 лет мы выделили три миллиарда рублей на эти цели, причем львиная доля средств пришлась на последние два года. Считаю, что эта деятельность должна быть продолжена. По результатам сегодняшней встречи, резолюций круглых столов правительство подготовит указ о дальнейшем развитии НКО и механизмах их поддержки».

Ввиду того, что НКО несут большие затраты, следует установить для них и для организаций, которые оказывают им помощь, налоговые льготы. Этот аспект тоже должен быть учтен в проекте указа, заявил Борисов.

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По мнению главы республики, некоммерческие организации нуждаются в помещениях и послаблениях в арендной плате и тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

«В Якутии есть территории общественного самоуправления (ТОС), надо регламентировать их регистрацию, чтобы они наравне получали гранты и субсидии», — отметил руководитель субъекта.

Глава республики сообщил, что на сегодняшний день реализуется проект с участием Минфина РФ и Всемирного банка, который по примеру «Добрых дел», будет выделять средства на поддержку местных инициатив: «Уже 66 муниципальных образований подали заявки на участие, в этом году на эти цели предусмотрено 32 миллиона рублей. Механизм работает давно, надо его узаконить. Я хочу, чтобы население в полной мере почувствовало свою причастность к развитию родного края».

В завершение Ил Дархан еще раз подчеркнул важность работы НКО и призвал общественников выступать с законотворческими инициативами.