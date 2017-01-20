Глава Усть-Майского района: Встреча с Егором Борисовым нас обнадежила

Ежегодная встреча с Ил Дарханом Егором Борисовым, которая состоялась 19 января, необходима и полезна для руководителей всех уровней власти — как районных, так и поселенческих, считает глава Усть-Майского улуса Юрий Боярский.
«Удалось совместно наметить цели и задачи, впечатления — самые обнадеживающие. Егор Афанасьевич сообщил, что в этом году в районном центре построят новую школу, а региональную автомобильную дорогу «Амга-Усть-Майа» — на два года раньше, в 2018 году», — уточнил Юрий Боярский.
Егор Борисов поддержал инициативы молодых глав поселений по развитию местного производства
Глава муниципалитета сообщил, что, по словам Ил Дархана, руководители всех уровней должны обратить особое внимание на развитие местного производства и социальную защиту малоимущих.Он выразил уверенность, что с появлением трассы социально-экономическая ситуация в районе улучшится.
«Что касается местного производства, то мы, конечно, не можем сравниться с центральными районами, но для собственных нужд его развиваем – изготавливаем хлебобулочные изделия, молочную продукцию, якутские ножи», — пояснил Боярский.
Он подчеркнул, что в 2017 году будет усилена работа по линии соцзащиты и эффективному использованию бюджетных средств.
«План по доходам и расходам район выполняет почти на 100%, но это не значит, что мы будем останавливаться на достигнутых результатах», — добавил глава.