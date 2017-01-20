Глава Усть-Майского района: Встреча с Егором Борисовым нас обнадежила

Ежегодная встреча с Ил Дарханом Егором Борисовым, которая состоялась 19 января, необходима и полезна для руководителей всех уровней власти — как районных, так и поселенческих, считает глава Усть-Майского улуса Юрий Боярский.

«Удалось совместно наметить цели и задачи, впечатления — самые обнадеживающие. Егор Афанасьевич сообщил, что в этом году в районном центре построят новую школу, а региональную автомобильную дорогу «Амга-Усть-Майа» — на два года раньше, в 2018 году», — уточнил Юрий Боярский.

Глава муниципалитета сообщил, что, по словам Ил Дархана, руководители всех уровней должны обратить особое внимание на развитие местного производства и социальную защиту малоимущих.Он выразил уверенность, что с появлением трассы социально-экономическая ситуация в районе улучшится.

«Что касается местного производства, то мы, конечно, не можем сравниться с центральными районами, но для собственных нужд его развиваем – изготавливаем хлебобулочные изделия, молочную продукцию, якутские ножи», — пояснил Боярский.

Он подчеркнул, что в 2017 году будет усилена работа по линии соцзащиты и эффективному использованию бюджетных средств.

«План по доходам и расходам район выполняет почти на 100%, но это не значит, что мы будем останавливаться на достигнутых результатах», — добавил глава.