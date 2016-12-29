Глава Нюрбинского района Борис Попов заключен под стражу

Глава Нюрбинского района Якутии Борис Попов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, заключен под стражу, сообщает Следственное управление СКР по Якутии.



«29 декабря 2016 года по ходатайству следственных органов судом в отношении главы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2017 года», — говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, Бориса Попова задержали во вторник, 27 декабря. По данным следствия, он незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.

«В мае прошлого года глава администрации Нюрбинского района, не являясь стороной по контракту, зная, что подрядчик фактически не выполнил работу по строительству первой очереди объекта, в нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров» подписал распорядительные документы, на основании которых подрядчику перечислено в качестве предоплаты 38 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, срок окончания строительства – октябрь 2015 года, однако к настоящему моменту возведены только фундамент здания и отмостка.

По данному факту Следственным управлением СКР по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время по делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.