Глава ФАС России: Соглашение с Якутией станет инструментом в решении жизненно важных вопросов

Якутия и Федеральная антимонопольная служба России подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ станет важным инструментом в решении вопросов взаимодействия и тарифной политики. Об этом 1 февраля заявил руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе встречи с главой республики Егором Борисовым.

Егор Борисов заострил внимание руководителя федерального ведомства на уникальности Якутии как субъекта, чьи особенности необходимо учитывать при решении многих вопросов, в том числе тарифных.

В ответ на это Игорь Артемьев сообщил: «У нас есть понимание, что «чоховый метод» абсолютно неприемлем, когда речь идет о республике. Предлагаю считать эту встречу стартовой для создания постоянной рабочей группы, состоящей из представителей нашего ведомства и Якутии. Это начало долгосрочной работы по решению жизненно важных вопросов, стоящих перед регионом».

Одной из ключевых проблем является создание отлаженного механизма по выравниванию энерготарифов. Глава ФАС заверил, что его ведомство выступает за тарифное равенство всех субъектов РФ (и не только в сфере энергетики) и поддержит шаги северных регионов по доведению цен на электроэнергию в ДФО до среднероссийского уровня. Якутия предлагает не делить республику на зоны с различными механизмами тарифообразования, стремясь к единообразию. Эту позицию в ФАС услышали.

К 1 июля 2017 года у всех юридических лиц Дальнего Востока должна появиться ясность, каким именно будет базовый уровень энерготарифов. Однако конкретный механизм выравнивания все еще является предметом дискуссий министерства энергетики РФ, Минвостокразвития России, ФАС и регионов. И создание совместной рабочей группы станет немаловажным фактором для поэтапного поиска взаимоприемлемых решений.

Еще одной животрепещущей проблемой для Якутии является вопрос регулирования цены на природный газ. Егор Борисов отметил, что регион выступает за полную прозрачность составляющих цены на добычу газа с инвестиционной программой ОАО «ЯТЭК».

Руководитель ФАС поддержал это предложение. По его мнению, закрытость в этом вопросе и ссылки компаний на ФЗ «О коммерческой тайне» недопустимы и несостоятельны, поскольку речь идет о публично-правовых функциях. По итогам совещания будет ускорена подготовка инициативы ведомства по соответствующим изменениям в нормативно-правовой базе.

«Мы заинтересованы, чтобы антимонопольная служба наводила порядок с тарифами в регионе, что в конечном итоге послужит на пользу всему населению», — сказал Ил Дархан.

«Мы наводим порядок в тесном взаимодействии с губернаторами, — подчеркнул Игорь Артемьев. — В лице ФАС России вы найдете друзей и защитников региона от чрезмерных аппетитов естественных монополий».

Руководитель ФАС и глава республики договорились о том, что в рамках Дней Якутии в Москве, которые пройдут в ноябре, состоятся совещание по тарифной политике и подписание соглашения между ФАС и правительством региона. «Оно должно отразить всю уникальность республики и стать важным инструментом в решении вопросов взаимодействия и тарифной политики», — резюмировал Артемьев.

В мероприятии приняли участие премьер-министр республики Евгений Чекин, руководитель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова, постоянный представитель РС(Я) при президенте РФ Юрий Куприянов.