Глава Абыйского улуса: Уровень воды в двух подтопленных селах пошел на спад

В Мугурдахском и Уолбутском наслегах Абыйского улуса остаются подтопленными жилые дома, но наблюдается существенный спад уровня воды. Об этом ЯСИА сообщил глава района Станислав Цюхцинский. Отметим, что сейчас на северных реках Якутии продолжается ледоход, и в связи с этим на всей территории муниципалитета объявлена чрезвычайная ситуация.

«В Уолбутском наслеге на данный момент подтоплены 9 жилых домов, в которых проживают 23 человека. Организованы пункты временного размещения в больнице и школе, однако живут там всего двое. Остальные — у родственников. Уровень воды пока превышает критическую отметку, но за последние сутки уменьшился на 14 см», — проинформировал глава улуса.

В Мугурдахском наслеге, продолжил Станислав Цюхцинский, подтоплены 24 дворовые территории, на 17 из которых имеются частные дома. Вода добралась до 9 жилых домов, в которых проживают 30 человек. Полностью подтоплена улица Озерная, частично – авиаплощадка. За сутки уровень воды снизился на 3,7 см.

В остальных населенных пунктах объявлен режим повышенной готовности. «Пока обеспокоенность вызывает Белая Гора – уровень Индигирки повышается, есть угроза подтопления аэропорта. Сегодня, думается, прибыл последний борт, а завтра уже закроем взлетное поле. Синоптики зафиксировали спад уровня воды в Оймяконском и Момском улусах, поэтому стабилизация ситуации ожидается и у нас через два-три дня», — подчеркнул собеседник агентства.

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