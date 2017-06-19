Гидрометцентр: В Якутске воздух прогреется до +36  

Якутское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило ЯСИА, что жара, которая ожидается в столице республики в ближайшие дни, достигнет максимальной отметки в пятницу, 23 июня.

Отметим, что информация об аномальной температуре распространилась по мессенджерам жителей Якутска. Говорилось, что воздух может нагреться до +40 градусов по Цельсию. Однако в якутском управлении Гидрометцентра заверили, что в самый пик температура не превысит +36.

«Действительно в Якутске ожидается повышение температуры воздуха до +36. Самый пик будет в пятницу. Однако наше ведомство не занимается рассылкой, тем более в WhatsApp. Скорее всего, граждане сами распространяют информацию», — подчеркнули в ведомстве.

Управление МЧС по Якутии, на которое делалась ссылка в сообщениях, отвергает свою причастность: «Мессенджеры не являются официальным источником информации. Мы подобного не писали и не распространяли. Сами ориентируемся только на сводки, которые нам предоставляет ЯУГМС».

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