Гектар в центре поселка: Глава Серебряного Бора подает в суд на владельца участка

В Нерюнгринском районе возникла неоднозначная ситуация на фоне реализации закона о «дальневосточном» гектаре. Глава поселка Серебряный Бор Михаил Исаев собирается подать в суд на владелицу земельного участка Антонину Калинину, которой каким-то образом одобрили заявку на получение земли в центре населенного пункта. Прокуратура муниципального образования начала проверку.

Жительница поселка Серебряный Бор Антонина Калинина подала заявку на получение гектара в центре поселка, одобрение пришло летом 2016 года. На момент оформления земельного участка в федеральном законе о «дальневосточном» гектаре не было каких-либо ограничений по территории.

В заявлении женщина указала, что хочет возвести торгово-общественный центр с магазинами и парикмахерской. Всеми вопросами начал заниматься ее супруг Сергей Калинин. Узнав о намечающемся строительстве, местные жители выступили против и обратились к главе поселка, назвав инициативу захватом общественного места.

Отметим, что 10 июня 2016 года вступила в силу поправка к закону, запрещающая оформлять землю на территории населенных пунктов. Именно ее взял на вооружение глава поселения Михаил Исаев.

В градостроительный план торговый центр руководитель муниципалитета вносить не намерен, хотя кадастровый паспорт, по словам Калинина, был получен до принятия поправки.

Исаев же уверяет, что Калинины вступили в сговор с бывшим сотрудником администрации и «провернули махинацию по оформлению документов незаконным образом».

«Сергей Калинин приходил ко мне и требовал внести поправки в градостроительный план поселка, но я отказал ему. 17 июля, когда я ушел в отпуск, Калинин вступил в сговор с землеустроителем и в первый же день получил документы за подписью моего заместителя. Естественно, когда я вышел на работу и все узнал, то поднял шум. Землеустроителя уволил«, — сообщил ЯСИА глава Серебряного Бора.

На прошлой неделе Сергей Калинин пригрозил, что подаст жалобу в прокуратуру Нерюнгринского района. Однако оказалось, что надзорный орган уже проводит проверку по данному факту.

В настоящее время администрация поселка намерена подать в суд на Калининых. «Пусть жалуются сколько угодно, это их право. Но участок они не получат«, — резюмировал глава.

В департаменте по земельным отношениям Минимущества региона не стали комментировать ситуацию. «Мы не будем оценивать ситуацию. Все решится по итогам прокурорской проверки«, — заявил ЯСИА заместитель руководителя департамента Руслан Винокуров.

О результатах проверки ЯСИА сообщит в следующем материале.