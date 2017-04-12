Газете «Якутия» вручен знак отличия «Золотой фонд прессы-2017» первой степени

Вручение знака отличия первой степени «Золотой фонд прессы-2017» журналистам республиканской газеты «Якутия» состоялось в рамках делового форума «Качественная пресса России и перспективы ее развития» 11 апреля в Москве.

Мероприятие традиционно прошло в конференц-зале «Сатурн» гостиницы «Космос». Победителей конкурса определяли по девяти основным критериям, каждый из которых оценивался по 10-балльной шкале. Известно, что «Якутии» удалось набрать более 80 баллов. Экспертный совет, в чей состав вошли представители факультетов журналистики ведущих вузов страны, высоко оценил актуальность, эксклюзивность и качество контента регионального издания.

Возглавляла совет декан факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, профессор Елена Вартанова.

«Регионы сильно отличаются друг от друга – по уровню экономического и социального развития, культурным и лингвистическим особенностям, информационным структурам и пространствам, медиарынку и аудитории, — считает она. — Однако субъекты объединяет другое – интерес жителей к происходящим рядом событиям, к сообщениям о том, что случилось на их улице, в их городе или деревне, области. Одним словом, к местным новостям. Это подтверждает то, что государственная поддержка СМИ должна быть в первую очередь адресована местной журналистике».

В деловом форуме принимают участие главный редактор «Якутии» Виталий Андрианов, редактор интернет-газеты «Якутия» Ирина Васильева и журналист Ирина Попова.

«Главным событием форума для нашей редакции является именно обсуждение докладов, ведь здесь рассматриваются вопросы качества контента региональной прессы, тренды в новых и традиционных медиа, опыт взаимодействия между государством и СМИ, проблемы подписки и розницы, особенности работы печатных изданий в интернете. У «Якутии» уже есть серьезные наработки в этих направлениях. Мы хотим поделиться опытом и узнать, как в данной сфере обстоят дела у наших коллег из других регионов», — подчеркнул Андрианов.

По его словам, программа делового форума показывает, что задачи, над которыми работает холдинг «Сахамедиа» в плане развития печатных СМИ, актуальны для всей прессы России.

Кроме того, 13-14 апреля в постпредстве Якутии при президенте РФ пройдут мероприятия, посвященные столетнему юбилею газеты.

«Завтра мы проведем круглый стол с приглашенными участниками, федеральными журналистами и писателем Андреем Геласимовым. А в пятницу состоится встреча с ветеранами», — сообщил главред.

Напомним, в прошлом году Экспертный совет при Минкомсвязи РФ включил издания «Якутия» и «Саха Сирэ» холдинга «Сахамедиа» в список социально значимых СМИ.