Газета «Якутия» вошла в «Золотой фонд прессы – 2017»

На днях в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса среди СМИ «Золотой фонд прессы — 2017». Республиканская общественно-политическая газета «Якутия» удостоена Знака отличия первой степени.

Победителей конкурса определяли по девяти основным критериям, каждый из них оценивался по 10-балльной шкале. Известно, что «Якутии» удалось набрать более 80 баллов. Экспертный совет, в состав которого вошли представители факультетов журналистики ведущих вузов страны, высоко оценил актуальность, эксклюзивность и качество контента регионального издания.

Планируется, что вручение награды и сертификата состоится на ежегодном деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития» в апреле 2017 года. В программе дискуссионной площадки — выступления журналистов российских и зарубежных СМИ, мастер-классы, презентация успешных бизнес-кейсов, а также выставка прессы регионов России.

Напомним, что Знак отличия «Золотой фонд прессы» уже есть в копилке наград «Якутии». В апреле уходящего года эксперты удостоили издание знака отличия первой степени. В стенах Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ награда была вручена главному редактору газеты Виталию Андрианову.

Стоит отметить, в 2017 году «Якутия» обещает радовать своих читателей новыми интересными проектами. Более того, преобразится формат издания. Увидеть его жители республики смогут 12 января.