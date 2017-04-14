Газета «Якутия» стала дипломантом Всероссийского конкурса «Лучший дизайн СМИ»

Республиканская газета «Якутия», входящая в состав холдинга «Сахамедиа», на Всероссийском конкурсе «Лучший дизайн СМИ» в рамках проекта «Золотой фонд прессы-2017» получила два диплома в номинациях «Лучшее использование документальных снимков» и «Лучшая подача первой полосы».

Напомним, ранее стало известно, что «Якутии» был вручен знак отличия «Золотой фонд прессы-2017» первой степени.

Церемония награждения состоялась на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития», который завершился в Москве 13 апреля.

«У вас все очень хорошо, — отметил эксперт проекта «Золотой фонд прессы» Сергей Мешавкин. — Понравилось, как поданы фотографии на развороте «Близко и быстро», посвященном медицинской теме. Они отлично продемонстрировали, о чем этот материал, помогли лучше понять его фокус».

Эксперт отметил и удачное построение обложек газеты, правильную пропорцию белого пространства, «сдержанную, но последовательную палитру»: «Обложки прекрасно навигационно выстроены, очень «вкусно» смотрятся».

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По словам главного редактора издания Виталия Андрианова, коллектив газеты постоянно совершенствует подходы к выпуску газеты и следит за мировыми тенденциями.

«Мы понимаем, что оформление является продолжением текста и должно его дополнять. Дизайн играет важнейшую роль наравне с содержанием. Его основная цель — привлечь внимание к статье, а значит, и к затронутой в ней теме, увеличить количество читателей, а также сделать знакомство с материалом максимально комфортным. Рады, что наши старания увенчались успехом», — подчеркнул он.

«Программа делового форума показала, что задачи, над которыми работает холдинг «Сахамедиа» в плане развития печатных СМИ Якутии, актуальны для всей прессы России. Коллектив старейшей республиканской газеты, которая в этом году отметила вековой юбилей, будет и дальше радовать читателей интересными материалами на актуальные темы, а также запоминающимися обложками и яркими фотографиями», — резюмировал Андрианов.

Главный медиафорум года собрал лучших российских и зарубежных экспертов и практиков, директоров и редакторов успешных СМИ, представителей ведущих образовательных, коммерческих и общественных организаций. В течение двух дней в гостинице «Космос» проходили семинары, практические конференции, мастер-классы и консультации, презентации успешных бизнес-кейсов, а также выставка прессы регионов России. Организаторы – редакция журнала «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.