Гаврил Левин: Власти Якутии планируют улучшить финансовое положение ГУП «ЖКХ» за два года

Меры по финансовому оздоровлению ГУП «ЖКХ РС(Я)» реализуются по плану. В настоящее время утверждены показатели эффективности крупнейшего жизнеобеспечивающего предприятия республики, установлен порядок системного контроля, начата оптимизация расходов. Об этом ЯСИА сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Гаврил Левин.

«ГУП «ЖКХ» работает в штатном режиме. Сейчас происходит постепенное снижение кредиторской задолженности. Мы недавно рассматривали итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Считаем, что они удовлетворительные. Год завершили с прибылью свыше 15 млн рублей. Поэтому в части экономики у предприятия ситуация нормальная», — заявил министр.

Гаврил Левин пояснил, что тяжелая финансовая ситуация начала складываться с прошлого года, когда у предприятия наступил пик возврата заемных средств. До этого, начиная с 2014 года, проводился мониторинг. Проверка показала, что ГУП «ЖКХ» действительно перекредитовано. Кроме того, в предыдущих тарифах не были учтены затраты организации в размере 2,2 млрд рублей. По этому поводу есть заключение Госкомцен. Для ликвидации аварийных объектов были построены котельные, теплосети, водопроводы.

«Эти меры позволили за последние пять лет снизить в целом по республике число аварийных ситуаций в 4 раза, в 2 раза — технологических нарушений, в 7 раз увеличить мощность котельных, за счет чего сегодня идет подключение частного сектора в сельской местности», — подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем выполнены работы на сумму 5,5 млрд рублей, которые не имели источников финансирования. Поэтому после проведения анализа в прошлом году принято решение о государственной поддержке предприятия, которое сейчас находится в режиме санации. В октябре 2016 года вышло распоряжение правительства об утверждении плана мероприятий финансового оздоровления ГУП «ЖКХ». Документом предусмотрены субсидии на возмещение убытков прошлых лет в размере 1,34 млрд рублей и затрат, связанных с обеспечением надежности и устойчивости функционирования систем коммунального комплекса, на сумму 2,1 млрд рублей.

В настоящее время ГУПу по плану финансового оздоровления выделено свыше 1,15 млрд рублей. Для обеспечения завоза топливных ресурсов предприятие в ближайшее время привлечет под государственную гарантию 3,6 млрд рублей коммерческого кредита. Также рассматривается вопрос о выделении 550 млн рублей по бюджетному кредиту.

«Предприятие прошлый год завершило с кредиторской задолженностью в 6,8 млрд рублей, которая перешла на текущий финансовый год. Сегодня ее удалось сократить до 4,4 млрд рублей. Санация рассчитана на 2016 — 2018 годы. Этот период мы должны пройти и оздоровить предприятие, прежде чем приступить к структурным преобразованиям», — уточнил Гаврил Левин.