Фуд-корт в городском парке перенесут от кладбища только в следующем году

Фуд-корт в столичном парке культуры и отдыха будет перенесен на другое место только в следующем сезоне. Об этом ЯСИА сообщил директор учреждения Айаал Бурцев.

«Недавно мы получили поручение главы Якутска о переносе фуд-корта. В следующем сезоне он будет расположен в другом месте. Это вызывает некоторые проблемы, так как парк хоть и большой, но свободной территории мало. Ведь мы не имеем права вырубать деревья для освобождения площади. Сам перенос не вызывает особенных сложностей, тут важнее удобство посетителей», — заявил Айаал Бурцев.

Причиной переноса фуд-корта стал общественный резонанс, вызванный одиночным пикетом блогера и общественного активиста Дмитрия Михайлова. В его аккаунте появилась фотография со словами: «Мы в трех метрах от кладбища. Приятного аппетита», сделанная в городском парке. Снимок быстро облетел социальные сети и мессенджеры.

«В этом году заметил, что в Якутске фуд-корт перенесли от ворот парка прямо к кладбищу. Знал, что это нарушение санитарных правил, и решил добиться отмены решения. Да и этические нормы должны быть. Люди приходят к могилам своих близких, а за забором идет активная торговля едой и напитками, слышится веселый смех», — подчеркнул Дмитрий Михайлов.

По словам журналиста, дети часто заходят на территорию кладбища. Он устроил мини-пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Бурцев отметил, что никаких нарушений со стороны администрации парка не было: «Мы получили 99% положительных отзывов от посетителей — им понравилось новое место для еды. Однако один человек возмутился, и вот что получилось».