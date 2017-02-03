Фильм «24 снега» показали в московском Доме кино

Картину о якутском коневоде оценил российский зритель: в Большом зале московского Дома кино прошёл спецпоказ документального фильма Михаила Барынина «24 снега».

Фильм, снятый российским режиссером Михаилом Барыниным, показали в Якутии на нескольких кинофестивалях, а теперь — и в Москве.

Специальный показ посетило большое количество поклонников кино. По словам зрителей, в зале был аншлаг.

В рамках Москвы, да и всей России, такой показ — событие. Фильм уже является призёром шести российских и международных кинофестивалей.

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Зрителям дали возможность задать вопросы режиссёру и съёмочной группе.

Интересно было наблюдать реакцию московского зрителя на фильм о нашей малой родине. Выяснилось, что житель центральной России знает про русский север и жизнь человека в арктических условиях Якутии очень мало.

Спрашивали, почему в республике кровь освежеванной туши замораживают в ведре с палочкой, как съемочная группа умудрялась снимать в -50. Прозвучало много вопросов о личности главного героя.

В ближайшее время лента примет участие в кинофестивале «Берлинале», а также поборется за номинацию национальной кинопремии «Золотой орел».