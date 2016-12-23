ФАПК «Якутия»: Мы не собираемся выпускать «женскую» водку

Руководство ФАПК «Якутия» сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы подготовленной к выпуску линейке водки премиум-класса «Далбар Хотун» является недостоверной.

«ФАПК «Якутия» официально заявляет, что такую продукцию никогда не выпускало и выпускать не собирается. Мы проводим планомерную работу по замене некоторых наименований. Например, по просьбе населения переименовали настойку «Кэскил» в «Якутский бальзам», — подчеркнула заместитель директора ФАПК «Якутия» Туйара Алексеева.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что предприятие подготовило для жителей республики новогодний сюрприз к праздничному столу: «В продажу поступила водка «Далбар Хотун» крепостью 38 градусов, которая предназначена в первую очередь для якутских женщин, хранительниц домашнего очага. Бутылка этого чудесного животворящего напитка выполнена по специальному заказу из чешского хрусталя в виде женской фигуры. Впервые в мировой практике в водку добавлены частицы сусального золота, и вы можете увидеть их блеск, если слегка встряхнете бутылку. При изготовлении использованы экстракт лютика, волчьей ягоды и спор благородных красных грибов, произрастающих в тундровой зоне. Этот уникальный экстракт разработан ведущими израильскими учеными по специальному заказу, что делает водку абсолютно безопасной для женского организма. Напиток могут употреблять в любом количестве беременные и кормящие женщины».

Алексеева отметила, что компания уже написала заявление в МВД с требованием разыскать источник информации, порочащей деловую репутацию предприятия, и привлечь его к ответственности.