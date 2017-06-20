Евгений Чекин: Вопросы коммуникации первостепенны при выстраивании гражданского общества

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин отметил роль средств массовой информации в процессе консолидации общества. Именно благодаря взаимной коммуникации отдельные элементы социума сплавляются воедино и начинают работать, отметил премьер на заседании Клуба социальных инноваций Якутии.

«Общество определяется не общностью территории, а взаимной коммуникацией её членов. Чтобы ваши инициативы работали, на местах необходимы люди, которые ощущают общность с некоммерческими организациями, добровольными объединениями и волонтерами. Должна быть выстроена система связи с ними. При этом СМИ становятся одним из ключевых факторов, помогающих сформировать единое общество», — отметил Евгений Чекин в ходе обсуждения.

«Вопросу освещения деятельности общественников, реализующих социально-значимые инициативы, нужно уделять внимание в государственных СМИ, а также выстраивать отношения с негосударственными, чтобы они тоже были вовлечены в процесс», — подчеркнул премьер. Это должно, по его мнению, способствовать развитию активной гражданской позиции.

Чекин высказал предложение, по которому общественники могли бы формировать повестку и передавать её государственным органам. «Мы могли бы эти идеи транслировать с помощью СМИ в общество, чтобы у вас появлялись единомышленники в районах республики», — добавил он.

1 из 10