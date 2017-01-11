Евгений Чекин: Необходимо продолжать активную работу над Стратегией-2030

Премьер-министр Якутии Евгений Чекин рекомендовал не снижать темпов работы над Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года и со второго полугодия приступить к ее реализации. Об этом глава кабмина заявил на еженедельном планерном совещании.

Как отметил первый вице-премьер — министр экономики региона Алексей Стручков, проект Стратегии-2030 прошел общественное обсуждение, был рассмотрен на научно-практической конференции с широким привлечением научного и экспертного сообщества. До 1 мая должна быть завершена работа по согласованию документа в федеральных органах власти, в летнюю сессию будет принят соответствующий нормативно-правовой акт парламента республики.

В ходе совещания были обсуждены оперативные и текущие вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности региона.

Евгений Чекин акцентировал внимание на ситуации с завозом топлива, сложившейся в арктических районах республики, и графике открытия ледовых переправ. Глава кабинета министров потребовал до конца текущей недели предоставить сводную информацию министерств ЖКХ и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики для принятия своевременного управленческого решения по вопросам бесперебойного обеспечения арктических улусов необходимыми ресурсами.

Кроме того, премьер заострил внимание на ключевых задачах исполнительных органов государственной власти РС(Я) по дальнейшей организации четкого взаимодействия с федеральными структурами и муниципалитетами.

Еще одна важнейшая тема – предстоящий в феврале отчет правительства перед населением по итогам 2016 года. Выезжающие в районы рабочие группы будут утверждены до конца текущей недели.