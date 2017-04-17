Этнопевица Саина на юбилейном сольном концерте: Сегодня сбылась моя мечта

В Государственном театре оперы и балета с размахом прошел сольный юбилейный концерт якутской этнопевицы Екатерины Саввиновой-Саины. Перед зрителями выступили симфонический оркестр «Symphonica Artica», театр теней и канадский музыкант Джордж Коллер.

Концерт был приурочен к 20-летию творческой карьеры звезды якутской эстрады Саины. В самом начале певица призналась зрителям, что всегда мечтала о сольном концерте, и сегодня ее желание осуществилось.

Вечер начался с самого известного хита Саины – “Здравствуй, Якутск!”, который стал неофициальным гимном нашего города. Впервые она исполнила эту композицию с симфоническим оркестром и хором. Символично, что песня 20 лет назад исполнялась на этой же сцене. “Я не могла и думать, что спою «Здравствуй, Якутск!» через столько лет, но уже с симфоническим оркестром”, – сказала певица.

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Кроме собственных популярных песен, таких как “Сааскы киэһэ» и «Эн кэллин», она исполнила каверы зарубежных хитов: «New York! New York!» Фрэнка Синатры, «Have not nothing» Уитни Хьюстон. Это довольно сложные композиции, но Саине удалось подать их не хуже оригинала, со своей изюминкой.

Конечно, самой ожидаемой частью вечера стало выступление всемирно известного музыканта Джорджа Коллера из Канады. Он является давним другом певицы, познакомились они еще в 2012 году. Джордж сыграл на контрабасе, фортепиано и хомусе.

Кстати, для поклонников творчества Саины в фойе продавались эксклюзивные альбомы-флэшки «Сырдык кэскил» («Светлое будущее») и диск «Солнце Гая» Джорджа Коллера.

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Интереснее всего, пожалуй, было смотреть на импровизацию музыканта и этнопевицы. Гость из Канады удивил всех отличной игрой на якутском варгане.

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Саина пропагандирует культуру коренных малочисленных народов Севера. Не осталась незамеченной и эта сторона ее творчества: она спела попурри на эвенском, эвенкийском, юкагирском и долганском языках.

Самой звездной гостьей концерта можно назвать хомусистку Ольгу Подлужную-Уутай. Вместе с Саиной они исполнили дуэт на хомусах «Северные мотивы», а также песню «Моя Якутия», написанную Подлужной.

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Один из интересных моментов концерта – театр теней под популярные песни Саины. Оригинальная постановка показала встречу и любовь парня и девушки: они романтично гуляли, плавали на лодке, а в конце молодой человек подарил своей избраннице звезду с неба.

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Поздравить Саину с юбилейным концертом пришли автор песни «Здравствуй, Якутск» Александр Болознев, учителя артистки и поклонники.