Если одобрят гектар, найду его и совершу кувырок в снег — продолжаем редакционный эксперимент

ЯСИА продолжает редакционный эксперимент в рамках проекта «Гектар». Старший корреспондент агентства Елена Бочкарева намерена оформить участок земли и описывает свой опыт. Ей помогает и делится наблюдениями главный редактор «Якутии» Виталий Андрианов. Землю также хочет взять известный блогер Алексей Басылаев, однако он решил повременить — дождаться, когда снег сойдет, чтобы посмотреть участок, поговорить с местными жителями.
Видимо, наступили долгие дни ожидания ответа на мое заявление: после его переадресации в департамент по лесным отношениям больше писем не поступало. Ничего страшного, буду ждать.
Мне тут подумалось на досуге, что любое новшество требует времени, чтобы его распробовали «на вкус». Так и с «дальневосточным» гектаром. На начальном этапе, когда осведомленность людей о законе была низкая (имею право делать вывод, ибо еженедельно проводим опрос населения, записываем их вопросы), заявлений подавали мало. Как только уровень доверия и осведомленности возрос, сразу обрушился шквал желающих, и Якутия выбилась в лидеры по количеству заявлений.
Разработчики правового акта и специалисты уже бьются не за количество, а за качество – стараются минимизировать число отказов в получении бесплатной земли.
Знаете, что бы я сделала в первую очередь, если бы мне одобрили заявление на участок до Нового года? Поехала бы туда, нашла место и украсила самую красивую сосну игрушками=) и с криком «в новый год – с новой землей» совершила бы кувырок в снег. Ну это так, мечты…
Елена Бочкарева,
старший корреспондент ЯСИА
Виталий Андрианов,
главный редактор газеты «Якутия»
Так и представил: морозный, прозрачный воздух (а в лесу тумана нет, это не город с его испарениями), уже темно (елку нарядить — не пять минут, так что точно темно), лес, в нем украшенная новогодними игрушками сосна, и с громкими криками делающая сальто Лена, вся в снегу и счастливая. Ради такого зрелища могли бы уже и поторопиться, переломить традицию и инерцию…
А ведь с февраля заявки смогут подавать уже все жители РФ, если, конечно, Госдума в спринтерском режиме не внесет в январе поправки. В принципе, учитывая, в какие сроки закон принимался, внести поправки за пару недель – не проблема. Но даже если все останется без изменений и завершатся уже через месяц все пилотные и пробные этапы, у нас тут: граница на замке, заслон, никто до земли не доберется. Свои-то, местные, да еще при содействии министерства со всем его руководством, лишены радости посреди лесной поляны нарядить сосну и кувыркаться. Что уж тут говорить обо всех остальных.
И даже думать не хочется о старой и плохой традиции, когда ради гостей — все, что угодно, а свои – потерпят. Все-таки, думаю, что бюрократия одинакова для всех, и к февралю барьеры останутся на месте.
Осталась неделя, и история с гектаром плавно переходит в следующий год, с перспективой превратиться в эпопею. Зато уже в январе можно начинать планировать следующий Новый год, продумывать украшения на елку и тренироваться в прыжках.
Неделя первая: Дают — бери, или Как я решилась взять «дальневосточный» гектар
Неделя вторая: Первый шаг и первая очередь за «дальневосточным» гектаром
Оформилась на «госуслугах», да поможет мне МИЗО — продолжаем редакционный эксперимент
Выбрала участок на 43 километре Вилюйского тракта — продолжаем редакционный эксперимент
Хангаласский улус перенаправил мое заявление в мэрию Якутска — продолжаем редакционный эксперимент
Буду подавать заявку на гектар снова и снова, пока не одобрят — продолжаем редакционный эксперимент