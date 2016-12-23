Если одобрят гектар, найду его и совершу кувырок в снег — продолжаем редакционный эксперимент

Видимо, наступили долгие дни ожидания ответа на мое заявление: после его переадресации в департамент по лесным отношениям больше писем не поступало. Ничего страшного, буду ждать.

Мне тут подумалось на досуге, что любое новшество требует времени, чтобы его распробовали «на вкус». Так и с «дальневосточным» гектаром. На начальном этапе, когда осведомленность людей о законе была низкая (имею право делать вывод, ибо еженедельно проводим опрос населения, записываем их вопросы), заявлений подавали мало. Как только уровень доверия и осведомленности возрос, сразу обрушился шквал желающих, и Якутия выбилась в лидеры по количеству заявлений.

Разработчики правового акта и специалисты уже бьются не за количество, а за качество – стараются минимизировать число отказов в получении бесплатной земли.

Знаете, что бы я сделала в первую очередь, если бы мне одобрили заявление на участок до Нового года? Поехала бы туда, нашла место и украсила самую красивую сосну игрушками=) и с криком «в новый год – с новой землей» совершила бы кувырок в снег. Ну это так, мечты…