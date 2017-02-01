Проект «Семья»: Звездная пара Эрхана и Саниты Ай

«Сахамедиа» представляет специальный проект, посвященный семьям Якутии: интернациональным, многодетным, приемным, кочевым, с необычным хобби, увлечениями и традициями. Мы радуемся, восхищаемся, обсуждаем опыт других, делимся своими наблюдениями. Первые наши герои — Эрхан и Санита Ай.
Трое сыновей – это не предел. Скоро обязательно будет дочка, уверены Софья и Аркадий Николаевы. Эту удивительно талантливую семью многие якутяне знают как творческий дуэт Саниты Ай и Эрхана. Впрочем, каждый из них — самостоятельная звезда на нашей эстраде. С недавних пор к тандему присоединился и средний сын Чагыл.
— Сразу к столу! – приглашают нас хозяева. — Чагыл к вашему приезду впервые испек маффины.
Действительно, на столе красуются пышные румяные кексы.
В семье, как признались мальчишки, каждый имеет обязанности. «Мы с братом — работники кухни», — даже с гордостью заявляет Чагыл. Старший Айтал моет посуду, полы, готовит еду, а средний — отвечает за порядок на кухне. К младшему Эрсану пока вопросов нет. Ему одиннадцать месяцев, и он только познает мир. Малыш смотрит на нас широко распахнутыми глазами, радостно гулит и тянет ручки. Не боится чужих. Общительность — отличительная черта всех троих. Будучи детьми закулисья, они привыкли постоянно видеть вокруг себя новых людей и выросли самостоятельными и неприхотливыми, говорит Софья.
Им не раз приходилось спать в гримерке. Важно правильно воспитать детей. Наши мальчишки знают, как мы много трудимся, поэтому умеют практически все. Можем пропадать на работе и быть уверенными, что они приготовят еду, выучат уроки и присмотрят за братом.
Жизнь у артистов – череда приключений, ярких огней софитов, признание поклонников – так думают многие. О том, что это тяжелый труд, мы как-то не задумываемся.
— Всякое бывает…Однажды встретили Новый год на Полюсе холода — в Оймяконе. И надо же было случиться, что 31 декабря градусник опустился до 62 градусов мороза. Это был настоящий экстрим! – вспоминают супруги. – Вот уж где действительно настоящий мороз, аж трещит, когда дышишь. После этого 50 градусов показались нам настоящим раем. Теплынь просто…
Супруги счастливы в браке, воспитывают сыновей, мечтают о дочке…
Но все могло быть иначе. После первого неудавшегося брака Аркадий, оставшись один с двумя детьми, дал себе слово никогда больше не жениться. Он — вовсе не баловень судьбы. Прежде чем стать популярным певцом и счастливым отцом большого семейства, испытал немало страданий и потрясений.
Сын баяниста Владимира Николаева — Куерэгэй Болодьа, что в данном контексте означает «соловей», Аркадий родился в селе 1 Чочу Вилюйского улуса. Конечно, любовь к музыке передалась ему от отца. Старожилы до сих пор помнят маленького Володю, не расстававшегося с любимым баяном. Таскал он его везде на салазках за собой, знал множество песен на русском, якутском и даже индийском языках. И когда в сельский клуб привозили новый фильм и механик налаживал технику, запуская проектор, юноша поднимался на сцену. Он перепевал все известные саундтреки популярных в то время кинофильмов. За огромным баяном зритель лицезрел только ноги и проворные пальцы маленького певца, а пространство клуба заполняли его чарующий голос и восхитительные мелодии.
Так случилось, что родители развелись, когда Аркадию был всего год. Мама уехала, забрав двоих детей, а у отца появилась новая семья. Так что мальчика воспитали бабушка и родная тетя.
Я очень страдал в детстве. Особенно 8 марта, когда все писали сочинения о мамах и готовили им подарки. Все время задавал вопрос бабушке, почему она меня бросила?
Обида каленым железом жгла его сердце и омрачала жизнь. Став взрослым, он все же встретился с родительницей и смог простить ее. Отпустив обиду, юноша понял, какая тяжелая ноша свалилась с его плеч. Потихоньку траектория судьбы стала меняться в лучшую сторону.
Аркадий всегда хотел стать певцом. Но и здесь путь к мечте был долгим. Кем только он ни работал: дояром, свинопасом, грузчиком, кочегаром, но всегда неизменной спутницей была любимая гитара. Друзья предрекали, что наступят времена, когда будут слушать его за деньги.
— Спустя годы они смеются, что предсказания сбылись! Покупают билеты на концерты и искренне радуются моим успехам. Очень благодарен им за эту веру в меня, — говорит Аркадий.
Псевдоним Эрхан, что означает мужественный, стойкий, появился неслучайно. Однажды во время гастролей он и друг Николай Андросов чуть не утонули в море Лаптевых. Их искали спасатели МЧС, на поиски готов был вылететь вертолет. И когда через полтора суток приятели объявились, отчаявшиеся увидеть их живыми не поверили своим глазам.
— Этот страшный шторм, бушующие волны высотой в дом и ледяное море устрашающе-черного цвета (дело было в октябре) я никогда не забуду. Тогда я мысленно попрощался с родными, — вспоминает Аркадий.
Судьбе было угодно испытать меня на прочность, твердость духа, прежде чем родился певец Эрхан.
Моторист, который вез их, больше никогда в жизни не сел в лодку, не вышел в море.
Софья – дитя любви, первой, искренней, настоящей. Ее родители дружили со школы и даже сидели за одной партой. Свадьбы у молодых не было, зато случилось путешествие в Новосибирск.
— Я даже знаю, где зародилась моя жизнь, — смеется Софья. – Это гостиница «Север». Позже мы с Аркадием ездили туда, а Новосибирск шутя-любя называю исторической родиной.
Кстати, пока молодые учились, Соню тоже воспитывали дедушка с бабушкой. Ее дед Андрей Николаевич — известный в селе Тойбохой Сунтарского улуса пилорамщик. А еще он олонхосут, тойуксут, чабыргахсыт, словом, сказитель. Его в народе называют Ырыа Ендерей, что означает Андрей-Песня. Вот в кого наша героиня — талантливая певица. Бывало, сядут с дедом на коня и вперед – на охоту, рыбалку, по полям-долам да с песней.
У меня очень громкий голос, родные все время просили говорить потише. Сейчас мы обращаемся с такой просьбой к Чагылу.
Соня – отличница учебы, Сунтарскую гимназию окончила с серебряной медалью. А еще она активистка, спортсменка, танцовщица, певунья.
У неугомонной школьницы день был расписан буквально по минутам, поэтому она успевала везде. Девочка обожала любимых стариков и, даже будучи замужем, приезжая в село, спала в обнимку с бабушкой Марией. Они с дедом прожили вместе 65 лет, и их история любви – пример для подражания для всей многочисленной родни.
Одиннадцатиклассник Айтал мечтает стать военным. Поедет поступать в Санкт-Петербург. Увлекается историей, географией, футболом и волейболом. Имеет третий и второй юношеские разряды по боксу и шашкам. Вот такой универсальный солдат, все умеет.
— Вся семья поет, я — нет, — делится он.
— Поет, поет, когда моет посуду, — выдает секрет Чагыл.
Спортивный, подтянутый, Айтал — не по годам серьезный молодой человек. Ему нравится изучать жизнь исторических персон, атмосферу других эпох. Не ради бравады, а по-настоящему гордится тем, что готов защищать Родину. Даже одевается он не так, как его ровесники, предпочитая деловой стиль.
— Потому что он советский ребенок! – уверенно заявляет братишка. Старший снисходительно улыбается, не спорит.
Друзья Айтала спокойно относятся к тому, что его родители – известные певцы. «Больше просят автограф брата принести», — смеется он.
Ему было десять лет, когда в их жизни появилась Софья. Он называет ее мамой, она его — сыном, и в этом нет никакой напускной любви. Они — действительно родные люди.
Вообще-то настоящее имя Чагыла – Андрей. Он отлично учится во втором классе школы Айыы кыhата. Мечтает стать …Путиным, то есть президентом страны, а вовсе на певцом, как думают многие.
— Я похож на свое имя. Чагыл – означает яркий, быстрый, как молния! – говорит второклассник.
Первый указ как президента будет о детях, фантазирует мальчик. Он мечтает возвести большой детский дом для творчества. А еще распорядится возле каждой школы и площадки построить футбольные поля. А как же иначе! Сам он, как и брат, ярый фанат испанской команды «Барселона». Каждые выходные играют в спортивном комплексе «Модун», и самое страшное наказание для них – запрет на футбол.
— Президент – самый главный человек страны. Он следит за порядком в своем государстве и делает все, чтобы не было войн, а люди жили счастливо. Вот и я так буду делать, — уверен Чагыл.
Сейчас второклассник покоряет публику яркими выступлениями и несомненным талантом. У маленького артиста уже несколько клипов. Свой первый выход на сцену он вспоминает со смехом.
Меня попросили прочитать стихи на чьем-то юбилее, мне тогда было три годика. Но, увидев много людей, отказался выходить на сцену. Мама сказала: «Андрей, если ты хорошо выступишь, тебе дадут много пирожков с картошкой». А я очень их люблю. Просьбу мамы исполнил, только стоя спиной к зрителям.
— У нас в доме одни мужчины, поэтому наша мама – королева. Мы ее все бережем, балуем, как можем, помогаем во всем и очень любим, — продолжает мальчик.
Чагыл уверен, что в семье должны доверять друг другу и болеть за каждого. А еще братья мечтают о сестренке.
Все это время малыш ползает по дому, внимательно рассматривает нас, непрошеных гостей, и пытается ненароком завладеть дистанционным пультом или чьим-нибудь телефоном. Хотя провести старших не удается, все нужные вещи тщательно прячутся от карапуза.
Эрсан – производное от имен родителей Эрхан и Санита.
— Он любимец семьи, но особенно его балует отец, — шепчет Чагыл.
В эти дни глава семьи готовится к своему юбилейному сольнику. Один из концертов он посвятит младшему сыну, которому в тот день исполнится год.
Затем втроем отправятся на гастроли по улусам. А в конце года в планах – сольный концерт певицы Саниты Ай. Аркадий и Софья уверены — они половинки одного целого.
Благодарю Айыы за ниспосланное свыше мне счастье. Софья – подарок судьбы за все мои страдания и горести. Она как лучик солнца для меня. Сонечка – мудрая не по годам. Иногда мне кажется, что она гораздо старше меня.
— У нас нет секретов счастья. Любим друг друга, верим и доверяем, — вторит мужу Софья.
Эрхан признается, что грустит без Саниты, а рядом с женой у него вырастают крылья. Санита считает, что Эрхан лечит ее душевные ранки. Супруги берегут отношения и в то же время открыты миру, своим зрителям.
Когда-то, услышав в коридоре Театра эстрады ее серебристый голос, он сразу влюбился в него, а когда заглянул в ее смеющиеся глаза, понял, что окончательно пропал. Выходя замуж, Софья знала, что у любимого есть прошлое, которое не зачеркнешь, но вместе они преодолели пересуды, непонимание людей, настороженность родных и идут навстречу своей судьбе – яркой, счастливой, творческой.
А то, что Николаевы счастливы, видно невооруженным взглядом.
Проект «Семья» — это разговор о счастливых людях, живущих под одной крышей.
В нем мы рассказываем о самых разных семьях: интернациональных, многодетных, приемных, кочевых, с необычными увлечениями и традициями. Возможно, опыт других позволит вам найти ответы на вопросы: что такое семья, как воспитать детей счастливыми и успешными.