Проект «Семья»: Звездная пара Эрхана и Саниты Ай

Трое сыновей – это не предел. Скоро обязательно будет дочка, уверены Софья и Аркадий Николаевы. Эту удивительно талантливую семью многие якутяне знают как творческий дуэт Саниты Ай и Эрхана. Впрочем, каждый из них — самостоятельная звезда на нашей эстраде. С недавних пор к тандему присоединился и средний сын Чагыл.

— Сразу к столу! – приглашают нас хозяева. — Чагыл к вашему приезду впервые испек маффины.

Действительно, на столе красуются пышные румяные кексы.

В семье, как признались мальчишки, каждый имеет обязанности. «Мы с братом — работники кухни», — даже с гордостью заявляет Чагыл. Старший Айтал моет посуду, полы, готовит еду, а средний — отвечает за порядок на кухне. К младшему Эрсану пока вопросов нет. Ему одиннадцать месяцев, и он только познает мир. Малыш смотрит на нас широко распахнутыми глазами, радостно гулит и тянет ручки. Не боится чужих. Общительность — отличительная черта всех троих. Будучи детьми закулисья, они привыкли постоянно видеть вокруг себя новых людей и выросли самостоятельными и неприхотливыми, говорит Софья.