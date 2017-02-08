Эксперт: Право районов «алмазной провинции» распоряжаться акциями АЛРОСА закреплено законом

Акции АЛРОСА, находящиеся в собственности улусов «алмазной провинции» Якутии, защищает закон. Любые вопросы об изменении существующей доли в управлении компанией должны решаться в рамках правового поля. Об этом в комментарии ЯСИА заявила доктор социологических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета Ульяна Винокурова.

«Ранее Госсобранием Якутии был принят закон об управлении акциями АК «АЛРОСА». Тогда восемь процентов ценных бумаг отдали в муниципальную собственность. Этот порядок сохраняется, он закреплен юридически», — отметила Ульяна Винокурова.

По ее словам, вопросы в сфере совместной собственности должны согласовываться с руководством республики и муниципальными образованиями: «Надо проанализировать, как реализуется закон, и на основе этого делать какие-то выводы. Принимая этот документ, мы руководствовались необходимостью защиты республиканской и муниципальной собственности. Позже позиция руководства АЛРОСА склонилась к усилению роли федерального центра в управлении предприятием. Без детального анализа я не готова сказать, насколько правомерны действия, предусматривающие дальнейшее сокращение государственной доли. Если речь идет о муниципальной собственности, то должна быть учтена позиция районов по данному вопросу».

Напомним, правительство России утвердило прогнозный план (программу) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в АК «АЛРОСА» до 29% + 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона. Как ЯСИА сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РС(Я), у республики нет планов по дальнейшей приватизации акций компании.