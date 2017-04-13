Эксперт: Лучшая профилактика детских суицидов — это внимание взрослых и разговоры «по душам»

В 2016 году на территории республики зафиксировано шесть детских суицидов. Это достаточно низкий показатель по сравнению с 60-процентным скачком роста подростковых самоубийств в стране, но закрывать глаза на проблему нельзя. По словам и.о. заведующего Мобильной кризисной службы при Центре социально-психологической поддержки семьи и молодежи Сарданы Мироновой, беду можно предотвратить, если прививать детям любовь к жизни, стремление строить планы и ставить цели на будущее.

— Ведется ли в вашем Центре индивидуальная работа с подростками, которые озвучили свое желание покончить жизнь самоубийством?

— Да, в нашем Центре ведется работа с такими запросами детей и взрослых. Как по обращению самих граждан, так и по направлению. Но при наличии данной проблемы в большинстве случаев необходима психиатрическая помощь, ведь причиной такого поведения могут быть не один, а сразу несколько факторов запущенной формы, которые мучают человека длительное время.

— Какие фундаментальные ошибки, на ваш взгляд, допустили родители, если их ребенок стремиться свести счеты с жизнью?

— С самого раннего возраста родители должны дать ребенку понять, что он всегда может обратиться к ним и поделиться трудностями, а им в свою очередь следует быть внимательными к любому его запросу. Многие проблемы для детей кажутся неразрешимыми, и часто они считают себя виноватыми в чем-либо, боятся разгневать взрослых.

Иногда родители, сами того не понимая, зарождают в детях страхи и комплексы. Например, мама говорит ребенку, что он опять заболел, из-за чего она не может пойти на работу и получит выговор. После таких слов сын или дочь могут начать считать себя ненужным, обузой, поэтому им легче найти решение самим, нежели обратиться к взрослым. И решение это бывает не всегда правильным. Не все дети знают, что такое смерть, и плохо представляют последствия своих действий.

Если родители научили свое чадо общаться, быть открытым, наблюдают за его поведением, то в случае возникновения опасной ситуации ребенок им откроется. Но, к сожалению, в современном мире мало живого общения между детьми и взрослыми. Даже если семья внешне благополучная, обеспеченная, не исключены недопонимания. Родители радуются, что дети с малых лет сидят за гаджетами и не беспокоят их. В результате ребята находят общение и поддержку на стороне, но сейчас это приняло опасный характер и представляет реальную угрозу.

— В прошлом году в социальных сетях появились сообщества «Группа смерти», «Тихий дом», «Млечный путь» и другие, где открыто пропагандировали суицид и вовлекали участников в игры, связанные с причинением вреда здоровью. Чем вы можете объяснить популярность этих групп?

— Много факторов влияет на рост популярности таких групп. Это и проблемы личного характера, и ажиотаж вокруг данного явления. Но, как правило, в такие сообщества попадают дети, оказавшиеся без должного внимания, нуждающиеся в признании, не имеющие интересов.

В подростковом возрасте главным является общение со сверстниками, авторитет родителей падает. У ребят возникает чувство взрослости, хотя они все еще являются детьми. В этом возрасте все более подвержены стороннему влиянию.

— На ваш взгляд, пропагандируют ли самоубийства музыканты и писатели, в чьих произведениях прослеживается суицидальная тематика и идеи эскапизма?

— И в песнях, и в некоторых произведениях известных авторов это явление описывается неправдоподобно. Молодые люди из-за неразделенной любви красиво уходят из жизни. Для неокрепшей психики ребенка представить все стороны поступка сложно. Им видится лишь одна сторона.

— Каковы ваши выводы?

— Нельзя проводить профилактику, только разъясняя детям, что самоубийство — это плохо. Нужно прививать любовь к жизни, строить планы и ставить цели на будущее, развивать навыки и поддерживать интересы, говорить о трудностях и вместе находить решение.

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