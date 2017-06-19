Экс-главе Ленского района Сергею Высоких смягчили приговор

Бывшему главе Ленского района Якутии Сергею Высоких, признанному виновным в хищении средств, решением Верховного суда республики сократили срок отбывания наказания на два месяца и понизили размер штрафа на 30 тысяч рублей. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, Сергей Высоких был обвинен в том, что в декабре 2013 года муниципальным образованием «Ленский район» у группы частных лиц было приобретено здание под детский сад по адресу: город Ленск, улица Победы, 115.

Сумма сделки за счет средств федерального бюджета составила 56 миллионов рублей, из которых 28 миллионов поступили на счет супруги Сергея Высоких, как совладелицы здания.

Четырьмя годами ранее указанное здание было реализовано муниципалитетом частным лицам за сумму чуть более миллиона рублей.

Приговором Ленского районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей

Ущерб в размере 56 232 000 рублей возмещен.

Приговор суда вступил в законную силу.