Кадровым решением Ил Дархана Егора Борисова от 30 декабря Екатерина Кормилицына назначена советником главы Якутии.

Напомним, ранее Екатерина Кормилицына возглавляла министерство по делам предпринимательства и развития туризма региона.

Екатерина Ивановна Кормилицына родилась 10 апреля 1954 года в деревне Мурья Ленского района Якутской АССР.

Окончила в 1976 г. Якутский государственный университет по специальности «Немецкий язык и литература» с квалификацией «филолог. Преподаватель немецкого языка», в 2000 г. – Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер».

Трудовая деятельность:

1976-1983 гг. – учитель немецкого языка, заместитель директора школы № 5 г. Якутска;

1983-1986 гг. – инструктор Октябрьского райкома КПСС г. Якутска;

1986-1993 гг. – председатель Якутского горкома профсоюзов работников просвещения;

1994-1995 гг. – главный специалист отдела контроля аппарата правительства Главного управления делами президента и правительства Республики Саха (Якутия), консультант секретариата вице-президента Республики Саха (Якутия);

1995-1997 гг. – старший референт Департамента правительства Республики Саха (Якутия) по социальным вопросам и здравоохранению;

1997-1998 гг. – старший референт Управления по реализации программ президента Республики Саха (Якутия) Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия);

1998-2000 гг. – заместитель начальника организационно-контрольного управления аппарата правительства Республики Саха (Якутия), начальник организационно-контрольного управления аппарата правительства Республики Саха (Якутия) – заместитель руководителя аппарата правительства – начальник контрольного управления правительства Республики Саха (Якутия);

2000-2008 гг. – начальник контрольного управления – заместитель руководителя Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия), первый заместитель руководителя Администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия);

2008-2011 гг. – министр по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия).

2011-2016 гг. – министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия).