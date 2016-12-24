Егор Борисов заявил о возможности строительства в Якутске нового театра на тысячу мест

В ходе встречи с деятелями искусств глава Якутии Егор Борисов упомянул о необходимости строительства нового театра с большим концертным залом. При этом Ил Дархан уточнил, что ещё ничего не решено, и всё будет зависеть от возможностей экономики республики в ближайшие три-четыре года.

«Якутску нужен новый театр с большим залом на тысячу мест. Да, когда-то Государственный театр оперы и балета и Саха театр казались такими огромными, но с каждым годом они как-будто становятся всё меньше и меньше», — отметил Егор Борисов.

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Говоря о возможности строительства нового театра в Якутске, он добавил, что это будет солидный объект.

«Мы пока даже не решили, какой из театров там будет располагаться. Может, музыкальный театр или же новый театр оперы и балета. Думаю, всё прояснится в ближайшие три-четыре года. Многое зависит от того, какими ресурсами будем располагать к тому времени», — сообщил Ил Дархан деятелям культуры.

В ходе беседы глава республики рассказал о важном значении культуры и искусства в экономическом и социальном развитии региона, а также ответил на вопросы сидящих в зале работников. Во время мероприятия был выслушан доклад министра культуры и духовного развития республики Владимира Тихонова об успехах якутских театров в 2016 году.