Егор Борисов: Запуск «Колымского экспресса» — историческое событие

Запуск волоконно-оптической линии связи «Колымский экспресс», которая свяжет Якутию с Магаданской областью, является историческим событием. Об этом 14 апреля на торжественном собрании в поселке Усть-Нера Оймяконского улуса заявил глава республики Егор Борисов.

В символической церемонии передачи строительства ВОЛС «Колымский экспресс» в соседний регион приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Егор Борисов отметил, что в последние годы федеральный центр уделяет большое внимание вопросам улучшения качества жизни на Севере: «Интернет сегодня является повседневной потребностью для каждого человека. Я много езжу по республике. Недавно побывал в самом отдаленном поселке Усть-Янского улуса — селе Юкагир, расположенном на побережье Ледовитого океана. На встрече с жителями один пожилой человек стал ругать меня — почему плохая связь, почему нестабильно работает интернет… Я спрашиваю: вам школа нужна? Нет, говорят, вы сначала сделайте интернет. Понимаете, наша повседневная жизнь меняется. Общение, получение информации становятся очень важными факторами».

Ил Дархан поблагодарил Николая Никифорова за поддержку.

«Министерство связи России постоянно помогает нам. На недавнем совместном совещании мы решили, что кроме волоконно-оптической связи будем наращивать спутниковую связь, особенно в северных и арктических районах», — подчеркнул он.

Борисов отметил эффективное взаимодействие с руководством Магаданской области. «В последние годы мы активно сотрудничаем по различным аспектам. Мне было вдвойне приятно, когда, спустившись с трапа самолета, я увидел, что меня встречает улыбающийся Владимир Петрович [Печеный], как хозяин Колымы. Мы вместе ставим много вопросов перед правительством России в области развития промышленности, транспортной инфраструктуры, освоения месторождений золота, социальной политики. И наш совместный проект — «Колымский экспресс» — тоже был поддержан с точки зрения социально-экономического развития двух смежных северных регионов. Совместными усилиями мы сегодня стараемся работать, и важно, чтобы это понимали люди», — резюмировал глава Якутии.