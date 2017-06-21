Егор Борисов: Ысыах – символ единения и благополучия всех народов Якутии

Дорогие якутяне! Уважаемые гости земли Олонхо! Күндү Саха сирин олохтоохторо, ыраахтан-чугастан кэлэр ыалдьыттарбыт! Поздравляю вас с праздником встречи лета, обновления природы, торжества жизни – национальным праздником Ысыахом!

Испокон веков в дни летнего солнцестояния наши предки отмечали «время вступления на свежую траву», радовались возрождению жизненных сил, пробуждению уникальной северной природы, получали священную энергию солнца на весь год. Недаром в якутском фольклоре эта благодатная пора называется временем божественного благословления Айыы, когда с небес на землю спускаются священные Верхние божества.

Каноны проведения Ысыаха бережно передавались из поколения в поколение. В древнем празднике заключена традиционная картина мира и вечные ценности якутского народа. Получение благодатного Алгыса, встреча гостей со словами благословения, окропление огня и травы кумысом, обряды очищения и кумысопития – угощения священным напитком изобилия, церемония встречи всем миром первых лучей восходящего солнца, поклонение Дьөһөгөй Айыы – покровителю, дарующему лошадей, исполнение священного кругового танца осуохай, состязания боотуров, запевал олонхо и многие другие самобытные обряды и мероприятия Ысыаха помогли сохранить историю и культуру народа саха.

Имея созидательную силу и объединяющее начало, сегодня государственный праздник Ысыах является символом единения, мира, взаимопонимания, гармонии и благополучия всех народов, проживающих в республике.

В этом году республиканский Ысыах посвящается 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образования Якутской АССР. Сегодня республика быстро и уверенно движется вперёд, по праву играя роль стратегически значимого субъекта Российской Федерации на Дальнем Востоке, имеющего чёткие планы и горизонты развития, как минимум, до середины ХХI столетия. Якутяне уверенно смотрят в будущее, вносят свой достойный вклад в процветание родной республики и всей страны.

От души желаю, чтобы позитивная энергия Ысыаха вдохновила вас на добрые начинания и трудовые свершения. Мира, благополучия, счастья!

Үрүӊ тунах ыһыаҕынан! С праздником белого изобилия – Ысыахом!

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов