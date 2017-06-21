Егор Борисов: «Якутцемент» расширяет производство и мощности

Реализацию инвестиционного проекта компании «Якутцемент», предполагающего расширение и реконструкцию цементного производства до 500 тысяч тонн клинкера в год, обсудили на совещании под председательством главы Якутии Егора Борисова 19 июня.

Предприятие сегодня выпускает до 320 тысяч тонн цемента и клинкера в год, но этого объёма республике недостаточно. «В связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в Якутии повысилась потребность в сырье и строительных материалах. Если ранее 320 тысяч тонн цемента было достаточно, то сегодня этого строительного материала требуется намного больше», – отметил Егор Борисов.

По данным генерального директора ООО «Востокцемент» Виктора Иванова, общий объём потребления цемента в Якутии составил 720 тысяч тонн. Недостающая часть ввозится из других регионов. Самым крупным потребителем является АК «АЛРОСА» – 46% продукции «Якутцемента» направляется в алмазную компанию. В будущем планируется закрывать потребности продуктом, производимым в республике. Много цемента требуется строительной отрасли.

Ил Дархан подчеркнул, что в будущем, с учётом приоритетного развития Арктической зоны РФ, этот строительный материал в большом количестве будет использоваться на севере республики.

По словам управляющего директора предприятия Алиша Мамедова, ещё в 80-х годах ХХ века предприятие планировало увеличить мощность производства цемента до 1 180 тысяч тонн, но после развала экономики планам не суждено было сбыться. Реализация нового инвестпроекта стала возможной только благодаря крупнейшей в ДФО компании «Востокцемент», выкупившей акции якутского предприятия.

По мнению главы республики, выкуп акций позволил не только сохранить предприятие, но и модернизировать его. «Не раз говорил, что государство является неэффективным собственником», – констатировал Ил Дархан. С новой управляющей компанией «Востокцемент» якутское предприятие обрело второе дыхание. В 2014 году по инициативе Алиша Мамедова было принято решение о необходимости увеличения мощностей предприятия. Проект помогла разработать компания «Цемек Минералс» из Магнитогорска.

19 июня состоялся торжественный запуск горизонтального шламбассейна диаметром 25 метров и полезной ёмкостью 2 400 кубических метров. Перемешивание смеси в горизонтальном бассейне позволяет достигать высокой степени однородности и гомогенизации цементного сырья.

Территория «Якутцемента» напоминает большую стройку. Рядом со зданием, где расположен новый горизонтальный шламбассейн, строится вращающаяся печь №3 длиной 127 метров и производительностью 22,5 тонны/час клинкера. Для сравнения, длина работающих сегодня двух цементных печей составляет 100 метров. На территории завода также возводятся цементная мельница с сепаратором, грейферный склад клинкера и труба с улавливателями для печи, отвечающая всем экологическим нормам.

Егор Борисов обратил внимание на социально-ориентированную политику компании. 100% работников – это местные кадры. После расширения производства дополнительно будут трудоустроены около 80 человек.

По итогам совещания глава дал ряд поручений правительству республики и отраслевым министерствам.