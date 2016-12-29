Егор Борисов: Якутия – опора России в экологической политике

Егор Борисов 27 декабря принял участие в заседании Государственного Совета России по вопросу об экологическом развитии страны в интересах будущих поколений, которое дало старт Году экологии в стране. При этом, как отметил в своем выступлении Владимир Путин, одним лишь 2017 годом экологическая повестка, безусловно, не будет исчерпана.

На Госсовете речь шла о перспективе до 2050 года. «Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы», — поставил задачу президент России. Обсуждались на совещании и другие не менее важные вопросы: перспективы «зеленой экономики», обезвреживание отходов производства и потребления, ответственное обращение с животными.

Все эти темы актуальны для Якутии, где сохранение природы выделено как один из четырех важнейших приоритетов в проекте Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года.

Республика по праву гордится своей природой, с гордостью носит звание одного из самых «зеленых» регионов страны, относится к субъектам с низким уровнем антропогенной нагрузки на природную среду. Свыше 90% ее территории не затронуты промышленным или иными видами освоения. Ведется большая природоохранная работа.

Благодаря этому более чем в два раза увеличилась численность белого журавля – стерха, внесенного в Красную книгу. Если в 1985-1990 годах численность стерха составляла 1800-2000 особей, то в настоящее время популяция насчитывает свыше 4000 особей.

На федеральном уровне министерством природных ресурсов и экологии РФ поддержан реализуемый в регионе с 2006 года проект по сохранению еще одного вида, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, а именно — по реаклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии. В 2017 году планируется экспериментальный выпуск партии лесного бизона в естественную среду обитания.

Два мероприятия республики включены в федеральный проект «Чистая страна» — это работы по очистке арктической зоны от металлолома (Булунский улус) и ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ (Усть-Янский улус). Их реализация позволит решить наиболее актуальные проблемы по ликвидации накопленного экологического ущерба, обеспечить экологическую безопасность в арктической зоне.

«Визитной карточкой» Якутии стала система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Она является гарантом сохранения ландшафтного и видового разнообразия в регионе.

Только в этом году площадь ООПТ Якутии увеличилась на 15 тыс. кв.км.и достигла 933 тыс.кв.км. Главой республики поставлена задача расширить систему особо охраняемых природных территорий до 1 млн кв.км.за счет создания новых природных парков, создания ООПТ местного значения.

«Нынешняя тема Госсовета – сохранение страны для будущих поколений – созвучна с устремлениями якутян, которые создают условия для благоприятного развития флоры и фауны. В республике с большим энтузиазмом восприняли указы президента России об объявлении 2017 года Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Наш регион активно включился в работу по подготовке и проведению Года экологии. Создан оргкомитет, утвержден план мероприятий», — отметил Егор Борисов.

По его словам, одним из приоритетных, несомненно, остается вопрос ответственного недропользования.

«Мы предъявляем очень высокие требования к недропользователями, работающим на территории Якутии. Важно, чтобы все компании, в том числе новые, приходящие на рынок, несли ответственность за порчу природы, если таковая все же случится. Предложения о фиксации этого требования в допсоглашениях с недропользователями мы как раз и внесли. Отмечу, что именно республика с ее огромной территорией и девственной природой является «опорным пунктом» России для устойчивого экологического развития, ключевые направления которого задал на Госсовете Владимир Путин», — резюмировал Ил Дархан.