Егор Борисов: Я отстаиваю интересы всех якутян, вне зависимости от их партийной принадлежности

В работе на посту главы республики Егор Борисов не ориентируется на личную партийную принадлежность, так как должен отстаивать интересы всех якутян, вне зависимости от их политических предпочтений. Об этом он заявил 12 апреля на встрече с руководителями и главными редакторами ведущих региональных СМИ.

«Любая партия выдвигает на выборы лучших своих членов. Бывает и так, что более привлекательный для избирателя кандидат оказывается не у «Единой России», разве я не должен его принимать? Я являюсь главой Якутии, не отдельной партии. Установок, кого выбирать, а кого — нет, не даю», — подчеркнул Егор Борисов

«Когда я шел на выборы руководителя региона, ставку сделал на «Единую Россию», так как она консолидирует все здоровые общественные и политические силы. Партия создавалась, когда страна оказалась на распутье, народ хотел объединения. Считаю, Владимир Путин принял тогда верное решение», — продолжил Ил Дархан.

По его словам, ЕР — единственная в России партия, которая проводит праймериз, являющиеся хорошим инструментом для подбора достойных кандидатов на выборные должности.

Напомним, в минувшие выходные в 33 муниципалитетах Якутии состоялось предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления, планируемые в сентябре.