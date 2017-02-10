Егор Борисов вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов Дальнего Востока

Глава Якутии Егор Борисов занял вторую строчку в январском медиарейтинге руководителей регионов Дальнего Востока. Лидером списка стал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, замыкает тройку глава Амурской области Александр Козлов.
«Медиалогия» сообщает, что в первый месяц года Егор Борисов подписал указ о назначении экс-председателя Госкомитета по геологии и недропользованию Леонида Ковалева советником главы Якутии. Кроме того, Ил Дархан поздравил журналистов с Днем российской печати и поддержал инициативы молодых глав поселений по развитию местного производства.
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович
|
Приморский край
|
2 906
|
22 657,1
|
2
|
БОРИСОВ Егор Афанасьевич
|
Саха
|
1 678
|
17 754,3
|
3
|
КОЗЛОВ Александр Александрович
|
Амурская обл.
|
1 002
|
8 553,3
|
4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Сахалинская обл.
|
979
|
8 517,2
|
5
|
ШПОРТ Вячеслав Иванович
|
Хабаровский край
|
1 295
|
7 380,6
|
6
|
ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович
|
Магаданская обл.
|
757
|
5 061,0
|
7
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
614
|
3 859,7
|
8
|
ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович
|
Еврейская автономная обл.
|
212
|
1 045,0
|
9
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
238
|
854,1