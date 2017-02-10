Егор Борисов вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов Дальнего Востока

Автор -
1

Глава Якутии Егор Борисов занял вторую строчку в январском медиарейтинге руководителей регионов Дальнего Востока. Лидером списка стал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, замыкает тройку глава Амурской области Александр Козлов.

«Медиалогия» сообщает, что в первый месяц года Егор Борисов подписал указ о назначении экс-председателя Госкомитета по геологии и недропользованию Леонида Ковалева советником главы Якутии. Кроме того, Ил Дархан поздравил журналистов с Днем российской печати и поддержал инициативы молодых глав поселений по развитию местного производства.

Место в рейтинге

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович

Приморский край

2 906

22 657,1

2

БОРИСОВ Егор Афанасьевич

Саха

1 678

17 754,3

3

КОЗЛОВ Александр Александрович

Амурская обл.

1 002

8 553,3

4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Сахалинская обл.

979

8 517,2

5

ШПОРТ Вячеслав Иванович

Хабаровский край

1 295

7 380,6

6

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович

Магаданская обл.

757

5 061,0

7

ИЛЮХИН Владимир Иванович

Камчатский край

614

3 859,7

8

ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович

Еврейская автономная обл.

212

1 045,0

9

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

238

854,1
0
0

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫЕЩЕ ОТ АВТОРА