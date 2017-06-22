Егор Борисов: Власти Якутии поддержат бизнес в сфере альтернативной энергетики

Якутия окажет бизнесу всевозможную поддержку в развитии альтернативной энергетики. Об этом глава республики Егор Борисов заявил на открытии V Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России».

«Конференция для нас, безусловно, очень важна. Мы благодарны, что у республики есть партнеры, которые готовы работать на территории региона. Насколько возможно, будем их поддерживать, потому что необходимо более быстрыми темпами решать проблемы развития Якутии», — отметил в приветственном слове Ил Дархан.

Мероприятие традиционно проводится в Якутске на протяжении пяти лет. В этом году в нем принимают участие более 100 российских и зарубежных организаций. Как заявил директор департамента перспективного развития ПАО «Русгидро» Алексей Каплун, конференция стала дискуссионной площадкой, на которой был дан толчок сотрудничеству с предприятиями международного уровня. Благодаря этому энергокомпания построила 16 солнечных и 3 ветроэнергетические электростанций. При этом основная часть объектов находится на территории Якутии.

«Вопрос, как развивать энергетику на Дальнем Востоке, остается открытым. Необходим индивидуальный подход, проекты должны учитывать особенности каждого изолированного района. Мы активно занимаемся локализацией оборудования и развитием новых инструментов, институтов. Эта деятельность будет продолжена«, — сказал представитель «Русгидро».

Сегодня в республике основными проблемами являются неразвитость дорожной и энергетической инфраструктуры, которая отражается на социально-экономическом развитии региона. Большая часть территории Якутии находится в зонах локальной энергетики, что требует значительных затрат в условиях сложной транспортной доступности и удорожания природного топлива.

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