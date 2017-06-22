Егор Борисов: Великая Отечественная война — огромная трагедия, о которой народ не должен забывать

Егор Борисов 22 июня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби. На площади Победы в столице республики он возложил цветы к монументу воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к ветеранам, труженикам тыла, юным горожанам, Егор Борисов напомнил, что 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

«Голос Левитана известил народ о том, что началась Великая Отечественная война. Германские вооруженные силы атаковали нашу страну по всей западной границе – от Чёрного до Балтийского моря. Гитлер планировал за 2-3 месяца выйти к Уралу и, по сути, завоевать Советский Союз. Его план «Барбаросса» предполагал молниеносную войну. Но советский народ, люди разных национальностей и вероисповеданий, объединенные духом патриотизма, любовью к своей земле, стеной, встали на защиту Родины, своего государства. С первых часов и дней войны немцы встретили упорное сопротивление наших войск», — сказал Ил Дархан.

Глава подчеркнул, что в самой страшной в истории человечества войне погибли миллионы людей, в том числе молодые якутяне, положившие свои жизни на алтарь Победы: «Потери и горести не обошли ни одну семью. Это огромная трагедия, о которой наш народ никогда не должен забывать».

Проводя параллели с нынешним временем, Егор Борисов отметил, как важно понимать то, что происходит в мире в наши дни. Он поддержал позицию президента России Владимира Путина, считающего, что нынешняя политика западных стран, входящих в североатлантический альянс НАТО, вызывает много вопросов. Ведь в свое время блок НАТО создавался в качестве противовеса угрозе, исходящей от стран так называемого социалистического лагеря. Но теперь, когда нет ни Советского Союза, ни Варшавского договора, непонятно, какие цели преследуют США и НАТО, расширяя свои базы на Востоке и наращивая вооружение.

«Потенциальные противники всегда смотрят на нашу страну с завистью, особенно сейчас, когда она после трудностей переходного периода снова встала на ноги. На протяжении многовековой истории ее пытались завоевать. Но Россия всегда давала уверенный отпор неприятелю, начиная с побед Александра Невского, Александра Суворова и других великих полководцев», — заключил глава Якутии. Он сердечно поблагодарил ветеранов войны и тыла, пожелал им здоровья и благополучия.

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