Егор Борисов: В этом году необходимо обеспечить прирост валового регионального продукта на 3%

Егор Борисов начал серию традиционных установочных встреч с коллективами министерств и ведомств республики. Первыми наказы главы на 2017 год получили представители финансово-экономического блока.

По итогам социологических замеров наиболее актуальными для населения являются вопросы, связанные с качеством дорог, безработицей, алкоголизмом, здравоохранением, нехваткой жилья и состоянием коммунального хозяйства. Проведя анализ первоочередных общественных запросов, Ил Дархан вновь назвал обеспечение социальной защиты приоритетным направлением работы для всех органов государственной власти без исключения.

«Сегодня нам важно повысить благосостояние людей, адресно заниматься вопросами занятости, поддержки малоимущих слоев населения», — сказал Егор Борисов. Важным условием является повышение доверия якутян политическим институтам, активное проведение разъяснительной работы, более тесное взаимодействие со средствами массовой информации.

Другим базовым вектором обозначено развитие местного производства. С этой точки зрения министерству экономики поручено определить конкретные точки роста в отраслях, выявить ограничивающие факторы, принять меры по улучшению делового климата в регионе, решению проблемы нехватки оборотных средств у малого и среднего бизнеса. «Не ограничивайтесь устранением барьеров. Надо создавать условия для встречного движения», — подчеркнул глава Якутии.

Параллельно будет проводиться работа, целью которой является принятие в течение первого полугодия специального постановления правительства РФ о развитии Республики Саха (Якутия). Данным документом будет согласована Стратегия-2030, после чего региональный парламент закрепит ее в виде законодательного акта.

Глава поставил перед финансово-экономическим блоком задачи – обеспечить по итогам этого года реальный прирост валового регионального продукта на 3%, долю объема инвестиций в основной капитал в структуре ВРП – не менее чем 30%.

Министерство финансов должно сосредоточить усилия на совершенствовании межбюджетных отношений и методик распределения федеральных субвенций. Для повышения эффективности расходования государственных средств и повышения финансовой дисциплины ведомство составит соответствующий рейтинг распорядителей, проведет инвентаризацию расходов. Вместе с тем будут внесены предложения по устранению излишней детализации субсидий. Кроме того, Борисов потребовал провести проверку финансовой эффективности реализации программ.

В целом финансово-экономическому блоку предстоит организовать четкое взаимодействие с муниципалитетами и федеральными органами власти: «Нам нужна стабильная и предсказуемая бюджетная политика с формированием устойчивой ситуации на уровне районов республики». По оценке Ил Дархана, управляемость государственного долга Якутии оценивается положительно, а дефицит успешно покрывается. Однако проводимая работа не всегда надлежащим образом освещается в СМИ, поэтому Минфину дана установка – активизировать разъяснительную работу.

Кроме того, на встречах речь шла о выполнении основных положений посланий президента РФ и главы Якутии, проведении мероприятий в рамках Года экологии в России и Года молодежи в РС(Я), внедрении проектного управления.