Егор Борисов: СВФУ всегда был главной кадровой кузницей современной Якутии

В Якутске стартовал I съезд выпускников всех лет Северо-Восточного федерального университета. На мероприятии прошла церемония награждения победителей премии «Признание». Собравшихся поздравил глава республики Егор Борисов.



«Сегодня здесь собрались выпускники разных лет. Ваше трудолюбие вдохновляют молодое поколение», — отметил Егор Борисов.

Он напомнил, что присутствует в СВФУ не только как глава региона, но и как председатель наблюдательного совета университета: «Вы знаете, я часто встречаюсь с молодыми людьми. Для меня также важна позиция выпускников, ведь вы все трудитесь в различных районах и отраслях, являетесь ответственными, эффективными работниками, вносите свою лепту в развитие нашей республики в это трудное, сложное, интересное время».

Ил Дархан поблагодарил профессорско-преподавательский состав, который на протяжении многих десятилетий предан своей альма-матер и взрастил не одно поколение профессионалов. Во многом заслугой талантливых преподавателей Егор Борисов назвал высокие рейтинги учебного заведения.

Глава констатировал, что университет всегда был главной кадровой кузницей современной Якутии. При этом он выразил мнение, что для всесторонней объективной оценки деятельности любой организации важна оценка со стороны, взгляд из-за пределов региона. В этой связи, как считает Егор Афанасьевич, показателен исключительно положительный настрой федерального министерства образования и науки по отношению к СВФУ. «Недавно я встречался с министром образования России Ольгой Васильевой, и она очень хорошо отозвалась о нашем университете. Это приятно», — признался Егор Борисов, добавив, что такого же мнения придерживается и заместитель министра Людмила Огородова, которая к тому же стала членом набсовета СВФУ.

Съезд выпускников объединил государственных деятелей, спортсменов, ученых и предпринимателей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие республики.

«Мы все должны выразить благодарность родному университету за те знания, которые он подарил нам», — отметила ректор Евгения Михайлова и рассказала о становлении СВФУ.

Если раньше в вузе преподавали всего два доктора наук, то сейчас их насчитывается 235.

Весной этого года выдвигались кандидатуры на премию «Признание», интернет-голосование завершилось 16 июня. Имена лучших выпускников были объявлены на съезде.

Также были названы обладатели специального приза от «Алмазэргиенбанк». Первый заместитель председателя правления Анжелика Акимова вручила лучшим работникам университета дипломы и награды.

Победителей в основных номинациях поздравил руководитель операционного офиса «Якутский» Дальневосточного филиала «Росбанка» Алексей Софронов. Он вручил всем памятные дипломы.

Оргкомитет премии «Признание» учредил отдельную награду для тех, кто внес наибольший вклад в развитие Фонда целевого капитала университета. Ее получил доктор физико-математических наук, заведующий научно-исследовательской кафедрой «Вычислительные технологии» ИМИ Васильев Василий.

«Эта награда стала отражением моего многолетнего труда в сфере образования. Я рад, что сейчас молодые люди стремятся поступить в наш университет. Именно благодаря их стараниям мы выстраиваем будущее нашего края», — сказал он.

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