Егор Борисов: «Стратегия-2030» согласована с федеральными ведомствами

Проект стратегии социально-экономического развития Якутии на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года получил одобрение Минэкономразвития РФ, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.

«Получено согласование от министерства экономического развития страны на проект «Стратегии-2030″. Положительные заключения также дали МИД, Минтруд, Минвостокразвития, МЧС, Минздрав, Минкультуры, Минспорт России. Ключевыми приоритетами документа является развитие местного производства, малого и среднего бизнеса, создание конкурентоспособных перерабатывающих производств с длительными технологическими цепочками», — сказал Егор Борисов.

Проект стратегии теперь должен пройти утверждение в Госсобрании (Ил Тумэн).

В пресс-службе главы и правительства Якутии добавили, что субъект занял первое место в опубликованном на днях «рейтинге готовности регионов РФ к будущему», составленном Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В рейтинге по комплексу параметров оценивается качество стратегического управления на региональном уровне, в частности, по длительности планирования инновационной активности.

Егор Борисов: Стратегия-2030 обозначит горизонты развития на полвека вперед