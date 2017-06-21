Егор Борисов: Стереотип, что власть должна решать, а народ ждать, ушел в прошлое

В Якутии необходимо обеспечить встречное движение власти и общества, объединить усилия по решению ключевых задач развития. С таким призывом к населению региона обратился глава республики Егор Борисов во время гражданского форума.

«Стереотип, что власть должна решать, а народ ждать, ушел в прошлое как тормозящий фактор. Мы должны понимать, что только совместными усилиями регион придет к благосостоянию и процветанию. Я еще в начале своей деятельности заложил этот принцип», — сказал Егор Борисов.

Ил Дархан подчеркнул, что результаты совместной работы надо укреплять и дальше: «Люди стали открыто говорить о своих проблемах органам госвласти и не стесняться своих умозаключений. Мы научились находить компромиссы в самом обществе, за счет этого удалось преодолеть много резонансных явлений».

По его словам, некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории республики, активно участвуют в экономической и хозяйствующей деятельности субъекта.

«НКО – добровольная деятельность, волонтеры берут на себя некоторые государственные функции, поэтому нам необходимо и дальше над этим работать. Их роль в управлении республикой колоссальна. Например, с аварийной ситуацией в Тикси мы не смогли бы справиться без общественной помощи. Я обратился к людям, помогите, поддержите, проконтролируйте. То же самое было в Нерюнгри, где я встречался с теми людьми, которым надо было реализовывать программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в то время как в администрации царил хаос, не существовало ни списка, ни плана, народ возмутился. Я собрал жителей и сказал: возьмите под свой контроль. Они это сделали, навели порядок», — подчеркнул Борисов.

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