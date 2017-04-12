Егор Борисов: Ситуация с хатасскими домами разрешится в интересах людей

Правительство Якутии поможет жильцам домов, находящихся на территории охранной зоны вдоль магистрального газопровода в селе Хатассы и подлежащих сносу по решению суда. Об этом Егор Борисов заявил 12 апреля на встрече с руководителями и главными редакторами ведущих республиканских СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что несколько земельных участков, расположенных по правой стороне Покровского тракта, оказалось в охранной зоне магистрального газопровода. Некоторые собственники уже возвели на них дома, а позже получили решение суда о сносе объектов, ведь строить на этой территории запрещено законом.

«Я поручил кабмину решить вопрос в интересах людей. По определенным причинам ранее они получили разрешения на строительство на промышленной защитной территории. Законы же говорят, что там возводить жилые дома нельзя. Суд принял решение не в пользу граждан, но они в этой ситуации не виноваты», — отметил Егор Борисов.

По его словам, правительство оказалось перед дилеммой: «Есть мое поручение, но нет юридических оснований для помощи собственникам. Тем не менее, уверен, что кабмин найдет выход из ситуации и сделает все необходимое для соблюдения интересов людей при устранении нарушений федерального законодательства».