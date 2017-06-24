Егор Борисов: Резидентов ТОР «Кангалассы», затягивающих с запуском дела, надо «подстегнуть»

Глава Якутии Егор Борисов посетил ТОР «Кангалассы» и пообщался с резидентами. Выслушав тех, кто уже наладил выпуск продукции, Ил Дархан предложил создать конкурентную среду между участниками, затянувшими с запуском дела.

Выяснилось, что четыре предприятия пока ищут инвесторов и не могут из-за этого переехать в ТОР «Кангалассы» и заняться производством. Земли были зарезервированы следующими компаниями: «Базальт» (мягкая утеплительная вата), «Глиняные карьеры «Саха» (керамический кирпич), «Arctic Chemistri» (чистящие средства для автомоек), «Саханефтебиосорб» (ферменты, расщепляющие нефть).

Чтобы подстегнуть их, Егор Борисов предложил рассмотреть возможность создания конкурентной среды. Как вариант – подумать о передаче участков потенциальным резидентам. Актуальность подобного предложения кроется в ограниченности площади ТОР и большом количестве желающих стать новыми резидентами. Многие из них присутствовали на совещании и выступили перед Ил Дарханом.

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Так, о своих планах рассказали владельцы ювелирно-гранильного дела, предприниматель, желающий заниматься узловой сборкой самолетов малой авиации, производитель металлоконструкций и другие.

Особый интерес у Егор Борисова вызвал мастер по дереву Юрий Никифоров из Горного улуса, прославившийся своими искусными поделками. Он заявил о готовности открыть цех, где мог бы обучать молодых и талантливых ребят. «Вы — мастер мирового уровня. Думаю, что продукция пойдет нарасхват. Много слышал о вас и хотел встретиться», — отметил глава республики.

Ил Дархан обратил внимание министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова на предприятие «Золотой наперсток», которое занимается выпуском носков. Глава изъявил желание посетить цех и пообщаться с владельцами уже более конкретно.

Что касается действующих резидентов ТОР, то Егор Борисов расспросил каждого из них. Так, компания по производству фасадных и интерьерных красок «Бигэ» уже снабжает строителей города продукцией. Как отчитался руководитель предприятия Андрей Неустроев, в 2016 году было реализовано 450 тонн краски, а в 2017 планируется преодолеть рубеж в 700 тонн.

ООО «Саюри» выращивает овощи и зелень в круглогодичной теплице, в пробном режиме выпускает котлы длительного горения ООО «Саха-Липснеле. До конца 2017 года в ТОР «Кангалассы» начнут производить пластиковые окна, пластмассовую тару, пенополистерол, георешетки и полиэтиленовые трубы.

Подводя итог встречи, Егор Борисов отметил, что поддержка резидентов ТОР тесно связана с развитием местного производства. «По этим площадкам придется очень много работать, поскольку свободных участков уже не хватает, нужно двигаться дальше и думать, как всё сделать наилучшим образом», — подчеркнул Ил Дархан.