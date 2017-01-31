Егор Борисов призвал чиновников не давать пустых обещаний в ходе отчетов перед якутянами

Глава Якутии Егор Борисов призвал членов кабмина, выезжающих в районы с отчетами правительства по итогам года, проникаться проблемами людей и не давать пустых обещаний. Об этом он заявил на установочной встрече 30 января.

«Помимо информирования населения мы ставим задачи на новый период. В соответствии с актуальными проблемами на местах, запросами и предложениям населения будем корректировать деятельность правительства», — такую установку дал министрам Егор Борисов.

Он добавил, что для эффективного решения вопросов местного значения в 2017 году муниципальным образованиям выделено из государственного бюджета межбюджетных трансфертов на сумму 76,3 млрд рублей, что на 11% больше соответствующего уровня прошлого года.

По прозвучавшей информации, ежегодно во время отчетов от населения поступает порядка 3 тысяч вопросов, которые отражаются в итоговых документах. Раньше они обобщались в форму постановления, а с прошлого года стала применяться практика подписания соглашений правительства с каждым муниципальным районом. По предварительному анализу хода исполнения соглашений, в 2016 году отмечается положительная динамика. Окончательные выводы об эффективности можно будет сделать позднее.

Ил Дархан озвучил анализ поступивших в 2016 году вопросов и обращений. Приведенные данные свидетельствуют о том, что сегодня население уделяет больше внимания наиболее значимым для развития муниципального района и республики вопросам, обращения личного характера постепенно отходят на второй план: «Это говорит о росте политической и правовой культуры, население стало различать уровни полномочий, чего не было несколько лет назад».

По сравнению с 2015 годом идет сокращение вопросов по таким направлениям, как социальная защита населения – на 31%, экономика и финансы – на 28%, промышленность и газификация – на 27%, образование – на 18%.

На 10% увеличилось количество вопросов, связанных со сферой связи и информационных технологий. Безусловными «традиционными лидерами» пока остаются обращения, связанные с проблемами ЖКХ и строительства.

Говоря о предстоящем отчете, глава Якутии поручил руководителям групп провести встречи с главами местных администраций по повышению эффективности бюджетных расходов, а также организовать личный прием граждан.

«Будьте честны перед народом, пустых обещаний не давайте. С учетом объективных обстоятельств и реальных возможностей вам придется иногда говорить «нет». При этом нужно проникаться проблемами людей. Старайтесь комплексно подходить к их решению», — напутствовал глава. Членам правительства рекомендовано давать целостную картину по каждому вопросу, не забывая о федеральной повестке и ситуации в мире.

Напомним, что в ноябре прошлого года по итогам выступления Борисова на заседании консультативной комиссии Государственного совета России в Москве позитивный опыт организации взаимодействия с населением и построения гражданского общества в Якутии был рекомендован к использованию в работе всех российских губернаторов.